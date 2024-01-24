Лавров назвал «довольно нудным» диалог РФ и США
Контактов между РФ и США практически нет. Исключением являются обсуждения работы дипломатических представительств. Об этом 24 января сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.
«Уровень низкий, точка низкая, контактов практически нет, за исключением обсуждения условий функционирования наших дипломатических миссий и работы их дипломатов в РФ», — сказал глава МИД и подчеркнул, что сейчас наблюдается только «довольно нудный» разговор о посольствах стран.
При этом Лавров подчеркнул, что Москве и Вашингтону нечего обсуждать по теме стратегической стабильности.
Ранее, 22 декабря, замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США пока остерегаются рушить до фундамента отношения с Россией, однако в Москве не исключают такого шага со стороны Вашингтона. При этом он отметил, что отношения стран сейчас находятся на «околонулевом» уровне.
До этого, 17 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил, что США придется находить точки соприкосновения с РФ и считаться с ней.
Еще 5 ноября 2023 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что отношения Москвы и Вашингтона находятся на нуле. При этом контакты Путина и американского президента Джо Байдена возможны при обоюдном желании, уточнил он. Со слов Пескова, российский лидер не раз заявлял, что он готов к любым контактам.