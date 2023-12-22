Рябков заявил о готовности России к полному разрыву отношений с США

США пока остерегаются рушить до фундамента отношения с Россией, однако в Москве не исключают такого шага со стороны Вашингтона, заявил в интервью «Интерфаксу» замглавы МИД РФ Сергей Рябков 22 декабря.

«Российско-американские отношения действительно попали, по сути дела, в коматозное состояние, и произошло это по вине Вашингтона, который не просто сформулировал, но даже доктринально, концептуально закрепил ошибочную и опасную установку на нанесение России стратегического поражения», — отметил Рябков.

Замминистра подчеркнул, что отношения РФ и США находятся на «околонулевом» уровне, но он не исключает, что Штаты пойдут дальше.

«Не могу исключать, что на каком-то отрезке в дальнейшем, если не произойдет просветления с точки зрения оценок происходящего в мире и конкретно на российском, на украинском направлении, не могу исключать, что в этом случае Вашингтон не пойдет дальше того «околонулевого» уровня, на котором отношения находятся сейчас», — сказал замминистра.

По словам Рябкова, для Москвы полный разрыв отношений с Вашингтоном не станет неожиданностью.

«То есть пойдет реально на официальное понижение уровня дипприсутствия, соответственно, в Москве и Вашингтоне, или даже на полный разрыв. Для нас это не станет неожиданностью», — отметил Рябков.

Он добавил при этом, что «пока американцы остерегаются рушить все до фундамента, но договариваться по-честному на основе взаимного уважения, учета интересов друг друга не готовы даже в теории».

«Существующее шаткое равновесие в российско-американском диалоге и фрагментарной работе по отдельным, крайне узким сюжетам, вот это равновесие может нарушиться в любой момент вследствие безрассудства Вашингтона и конкретно администрации, которая там сейчас находится у власти», — подытожил Рябков.

Ранее 21 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что США и Европейскому союзу (ЕС) пора перестать валять дурака в ожидании крушения России. Он отметил, что Москва не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран. Путин подчеркнул, что если другие страны хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, то «надо это делать, мы же их не отталкиваем».

Также глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад по-прежнему ставит перед собой задачу «добить Россию» и не намерен складывать оружие. Лавров отметил, что США и Великобритания должны знать о гранях, которые нельзя переходить в отношениях с Россией, если они хотят «отсидеться за океаном». Он добавил, что качественное наращивание летальных вооружениях в поставках на Украину не остается незамеченным.