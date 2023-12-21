Путин призвал США и ЕС перестать «валять дурака» в ожидании крушения России

США и Европейскому союзу (ЕС) пора перестать валять дурака в ожидании крушения России, заявил 21 декабря президент РФ Владимир Путин.

Он также отметил, что Россия не закрывается ни от Северной Америки, ни от европейских стран.

«Им вообще пора закончить валять дурака и ждать, пока мы рухнем. Стало ясно для всех, что, если хотят получать выгоду от сотрудничества с Россией, надо это делать. Мы же их не отталкиваем. Но это их дело и их решение», — сказал президент на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее, 17 декабря, Путин заявил, что США придется находить точки соприкосновения с РФ, потому что им придется считаться с Россией. Таким образом он ответил на вопрос о том, как России находить точки соприкосновения с Соединенными Штатами, когда с их стороны постоянно звучат обвинения.

До этого, 15 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью каналу NBC News заявил, что Путин готов после выборов президента США работать с любым американским лидером, который будет учитывать озабоченности российской стороны. По словам Пескова, российский президент в первую очередь предпочтет более конструктивного и понимающего значимость диалога американского лидера.

14 декабря Путин высказался и о перспективах нормализации отношений РФ с ЕС. Как отметил российский лидер, это зависит не только от России, так как Москва не портила диалог с Брюсселем в одностороннем порядке. Он подчеркнул, что РФ готова выстраивать отношения с Евросоюзом.