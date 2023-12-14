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Путин заявил, что нормализация отношений с ЕС зависит не только от РФ

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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Нормализация отношений с Европейским союзом (ЕС) зависит не только от России, так как Москва не портила диалог с Брюсселем в одностороннем порядке. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» в формате прямой линии и пресс-конференции в четверг, 14 декабря.

«Это с нами портили отношения, нас пытались задвинуть куда-то на второй-третий план, пренебрегая нашими интересами», — указал он.

Кроме того, Путин напомнил, что на госпереворот на Украине США потратили $5 млрд, даже не постеснявшись озвучить эту цифру. Европейцы же в свою очередь сделали вид, что ничего не знают, указал президент. Он также напомнил про минские соглашения, которые Европа подписывала «понарошку». По мнению российского лидера, западные страны сами утратили свой суверенитет.

«Мы готовы выстраивать отношения с ЕС. Что касается США — и с ними тоже. Но имперская политика мешает им самим. Когда они начнут уважать других людей и другие страны, тогда будут созданы фундаментальные условия для восстановления отношений», — объяснил Путин.

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В октябре в постпредстве России при ЕС рассказали «Известиям», что между Москвой и Евросоюзом остановлен весь политический диалог, сохраняются лишь рабочие контакты технического характера. В дипведомстве также подчеркивали, что с начала спецоперации по защите Донбасса у ЕС и России отсутствует полноценное сотрудничество даже в культурной сфере.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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