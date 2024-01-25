В МИД Финляндии заявили о нескором возвращении финских компаний в РФ

Финские компании не вернутся для ведения бизнеса в Россию минимум в ближайшие несколько лет. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью немецкой медиагруппе RND 25 января.

Валтонен отметила, что по сравнению с другими странами, такими как Германия, Греция, Италия и Австрия, финские компании имеют гораздо меньше связей с российской экономикой.

Глава МИД Финляндии заявила, что конца украинскому конфликту «пока не видно», но, даже если он завершится, то финские компании еще нескоро вернутся в РФ.

«Кто знает, что произойдет через несколько лет. Но финские компании вряд ли первыми вернутся в Россию», — сказала она.

Также, по словам Валтонен, ситуация с безопасностью на границе с Россией «по-прежнему серьезная», несмотря на то что пограничные переходы с РФ сейчас закрыты.

24 января стало известно, что Россия прекращает действие соглашения между правительствами РФ и Финляндии о содействии приграничному сотрудничества. Об этом заявили в МИД РФ. Согласно заявлению ведомства, решение было принято в связи с «конфронтационными действиями» Финляндии в отношении России.

Ранее, 17 января, сообщалось, что пограничники Финляндии возведут дополнительные временные заграждения на границе с Россией в целях предотвращения незаконного пересечения.

До этого Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября по 13 декабря под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП. За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП до 14 января.

1 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не сомневаются в сохранении антироссийских западных санкций на долгие годы и исходят из этого, выстраивая свою политику.

За день до этого СМИ сообщали, что Западу требуется отменить введенные ограничения, чтобы достичь мира в украинском конфликте. Также отмечалось, что веденные против РФ ограничительные меры так и не смогли остановить роста внешней торговли страны.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.