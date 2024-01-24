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МИД РФ сообщил о прекращении соглашения с Финляндией о приграничном сотрудничестве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия прекращает действие соглашения между правительствами РФ и Финляндии о содействии приграничному сотрудничества. Об этом 24 января сообщает МИД РФ.

«Прекращено действие соглашения между правительством РФ и правительством Финляндской Республики о содействии приграничному сотрудничеству между Российской Федерацией и Финляндской Республикой, подписанного в Хельсинки 13 апреля 2012 года», — сообщило ведомство.

Согласно заявлению МИД, решение было принято в связи с «конфронтационными действиями» Финляндии в отношении России.

Соглашения между Москвой и Хельсинки о содействии приграничному сотрудничеству были подписаны 13 апреля 2012 года в Хельсинки. В октябре прошлого года МИД России вручил послу Финляндии в России Антти Хелантеря ноту о прекращении действия соглашения.

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Ранее, 17 января, сообщалось, что пограничники Финляндии возведут дополнительные временные заграждения на границе с Россией в целях предотвращения незаконного пересечения. Отмечалось, что информация о точном местоположении барьеров и их конструкции пока не раскрывается погранслужбой Финляндии.

До этого Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября по 13 декабря под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран.

12 января официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что обвинения РФ в миграционном кризисе в Финляндии являются двойным стандартом Запада. Она указала, что ни о каком «неконтролируемом потоке» мигрантов со стороны РФ речи нет.

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