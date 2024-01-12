Захарова назвала двойным стандартом обвинения РФ в миграционном кризисе в Финляндии

Обвинения РФ в миграционном кризисе в Финляндии являются двойным стандартом Запада, заявила 12 января в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что ни о каком «неконтролируемом потоке» мигрантов со стороны РФ речи нет.

«Ни о каком неконтролируемом потоке мигрантов с российской территории речи вообще не идет — очередной пример двойных стандартов Запада или вообще отсутствие стандартов. Хотела бы еще одну деталь вам привести: 21 декабря МВД Финляндии объявило, что власти страны будут выплачивать €5 тыс. беженцам, если они примут решение добровольно вернуться домой в течение 30 дней», — сказала Захарова.

Накануне МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с РФ до 11 февраля. Глава финского МВД Мари Рантанен отметила, что с российской стороны не произошло никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе и угроза сохраняется.

Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября по 13 декабря под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран.

14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП до 14 января. На фоне этого в стране прошли демонстрации против закрытия границы.

В свою очередь, 8 января, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко указала, что закрытие границы России с Финляндией является непродуманной политикой Европейского союза, но для экономики РФ это не несет какого-либо ущерба.