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МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с РФ до 11 февраля

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Lauri Heino
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МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с РФ до 11 февраля, сообщается 11 января на сайте ведомства.

«Госсовет принял решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 11 февраля 2024 года», — сказано в сообщении.

По словам главы финского МВД Мари Рантанен, с российской стороны не произошло никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе и угроза сохраняется. Она также отметила, что сложившаяся ситуация негативно сказывается на проживающих в Финляндии россиянах и держателях паспортов двух стран.

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Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября по 13 декабря под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран.

14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП до 14 января. На фоне этого в стране прошли демонстрации против закрытия границы.

В свою очередь, 8 января, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что закрытие границы России с Финляндией является непродуманной политикой Европейского союза, но для экономики РФ это не несет какого-либо ущерба.

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