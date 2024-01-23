Море волнуется: под боком у России зреет новая зона напряженности

Страны Балтии договорились построить на границах с Россией совместную «линию обороны». В Эстонии в рамках этого проекта возведут 600 бункеров, а также подготовят мины и противотанковые «зубы дракона». В целом на Балтике складывается напряженная ситуация. Скандинавские страны разрешили американцам разместиться на своих военных базах, в конце января в регионе стартовали крупнейшие со времен холодной войны учения НАТО. Подробности — в материале «Известий».

Как укрепляют границу

Министры обороны стран Балтии договорились создать на границах с Россией совместную «линию обороны». Больше всего подробностей о проекте рассказали в Эстонии. Министр обороны страны Ханно Певкур сообщил, что в республике возведут 600 заглубленных бункеров. Протяженность российско-эстонской границы составляет 336 км, то есть на километр границы будет приходиться по два сооружения.

Предполагается, что площадь стандартного бункера составит 30–35 кв. м, стены должны выдерживать прямое попадание снарядов калибра 152 мм. Внутри поместится до 10 человек, за каждым сооружением закрепят конкретное армейское подразделение. К каждому бункеры подведут электричество, внутри оборудуют спальные места. Все бункеры будут строиться из модульных конструкций, это позволит их быстро собирать, а при необходимости передвигать или перестраивать.

Фото: Getty Images/Анатолий Тушенцов

Стоимость работ оценивается в €60 млн, то есть по €100 тыс. за точку. В ближайшие недели эстонские власти начнут подбирать земельные участки под строительство. Ожидается, что это будет сложная процедура, ведь многие приграничные территории находятся в частных руках. В министерстве обороны, впрочем, рассчитывают договориться с фермерами. «При необходимости силы обороны могут заключить с землевладельцами договор, согласно которому они смогут использовать бункер в качестве подвала и хранить там, например, свой картофель», — сообщает газета Postimees.

Кроме того, в Эстонии подготовят другие оборонительные средства, в том числе режущую проволоку, мины и противотанковые «зубы дракона». В мирное время они будут храниться на специальных складах на восточной границе страны, но при необходимости быстро развертываться на местности. В Таллине при этом подчеркнули, что по такому же принципу военные укрепления построят в Латвии и Литве, ведь в рамках НАТО страны Прибалтики составляют одну оперативную зону.

Что происходит в регионе

В целом в Балтийском регионе в последнее время складывается напряженная ситуация. Три ключевые страны решили открыть свои военные базы для американских солдат и оружия. Самой щедрой оказалась Швеция, которая разрешила заокеанским военнослужащим пользоваться 17 объектами, Финляндия открыла доступ к 15 базам, Дания — к трем. «Помимо членства в НАТО, это довольно жесткий сдерживающий фактор для нашего соседа», — заявил по этому поводу министр обороны Финляндии Антти Хяккянен.

Подразделение американских «Зеленых беретов» во время тренировки на военной базе в Лапландии Фото: US Army

Кроме того, в странах региона заметно меняется информационный фон. Так, главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден заявил, что страна должна быть «внутренне готова к войне». Премьер-министр Ульф Кристерссон призвал сограждан к готовности «с оружием в руках и ценой жизни защищать Швецию». Эти заявления вызвали настоящую панику. Торговые сети зафиксировали рост спроса на товары для чрезвычайных ситуаций, в том числе резко возросли продажи автономных радиостанций, походных кухонь, карманных фонарей и канистр для воды.

В похожем ключе высказываются и в других странах. Так, премьер-министр Эстонии Кая Каллас в начале января заявила, что Россия через три–пять лет будет якобы угрожать восточному флангу НАТО. При этом она сослалась на отчет Службы внешней разведки Эстонии, в котором говорится, что Москва якобы считает балтийские страны «наиболее уязвимой частью» военного блока. Со своей стороны, глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Европа находится в большой опасности.

Блокпост эстонской армии на границе с Россией Фото: министерство обороны Эстонии

Дополнительную напряженность создают отдельные инициативы. Министерство обороны Эстонии в конце прошлого года начало готовить законопроект, который позволит останавливать и досматривать в Финском заливе суда за пределами территориальных вод страны. В случае принятия закона может осложниться работа портов Ленинградской области. Финляндия в конце ноября закрыла все пункты пропуска на границе с Россией, власти страны объяснили решение наплывом мигрантов.

Страны региона также неуклонно наращивают военный бюджет, закупают новое вооружение, договариваются о размещении дополнительных контингентов. Так, Литва перед новым годом согласовала с Германией перемещение на территорию республики немецкой бригады в составе 5 тыс. военнослужащих. На вооружении соединения будут танки Leopard 2A8 и другая бронетехника. По сообщению военных ведомств двух стран, переброска войск уже началась, основные подразделения передислоцируют в 2025–2026 годах.

Танки Leopard 2A7, подготовленные для отправки в Эстонию Фото: Global Look Press/IMAGO/Madis Veltman

Наконец, в Балтийском регионе проводится больше военных учений. Крупнейшие в нынешнем веке натовские маневры Steadfast Defender 2024 начались в Польше и трех прибалтийских республиках в конце января. Согласно сообщениям, в них примут участие 90 тыс. солдат и 1,1 тыс. единиц бронетехники. В МИД России называли эти учения провокационными. «Натовцы на словах заявляют, что не ищут конфронтации с нашей страной, на деле продолжают демонстрацию силы буквально у нашего порога», — отмечали в министерстве.

Что говорят эксперты

Научный сотрудник Центра Северной Европы Института Европы РАН Роман Плюснин подчеркивает, что страны прибалтийского региона последовательно нагнетают ситуацию.

— Пока речь в большей степени идет об информационном давлении. Кроме того, чиновники в указанных странах решают ряд внутренних задач, в том числе осваивают бюджеты и отвлекают внимание населения от социально-экономических вопросов. При этом нельзя исключать, что в будущем ситуация на приграничной территории действительно ухудшится, со стороны стран НАТО последуют некие провокации, — отмечает он.

Подразделение эстонской армии во время учений Фото: Министерство обороны Эстонии

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич называет большую часть военных приготовлений в регионе пиаром местных властей.