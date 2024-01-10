Декларируют независимость: в ЕС посетовали на рабское положение в отношениях с США
Преданность Североатлантическому альянсу лишь ускорит постепенное скатывание Европы к статусу вассального континента. К такому выводу пришел бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. В ЕС не раз критиковали зависимость Брюсселя от Вашингтона и призывали стать более самостоятельным объединением. Насколько это возможно, разбирались «Известия».
Ущерб суверенитету
Членство в НАТО «не является ни необходимым, ни достаточным для обороны страны», считает экс-глава Минфина Янис Варуфакис. Свое мнение он высказал в колонке для британского портала Unherd.
В подтверждение своих слов бывший министр привел историю Греции. Он напомнил о восстании студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленном войсками фашистской хунты «черных полковников» в ноябре 1973 года, когда учащиеся скандировали: «[базы] США — вон [из Греции]», «НАТО, уходи!»
Он добавил, что Европа была союзником греческих демократов, которые боролись против хунты, которая была связана с Североатлантическим альянсом, поддерживаемым Соединенными Штатами.
Восстание в Афинском политехническом университете, Афины, Греция, 1973 год
«[Эти студенты], которые носили синие джинсы и обожали джаз, не были против американцев, но они не хотели жить в квазиамериканской колонии, где наш национальный бюджет должен был получить неофициальное одобрение американского посла, и в которой НАТО и ЦРУ контролировали нашу армию, небо, море и нашу тайную полицию», — пояснил Варуфакис.
По его словам, сейчас главный вопрос для европейцев в условиях российско-украинского конфликта и приближающихся выборов в Европарламент — «разумно ли предполагать, что демократии укрепятся, если передать внешнюю политику и оборону в руки НАТО — иными словами, правительству США?».
Экс-министр отметил, что французский лидер Шарль де Голль считал, что НАТО наносит ущерб суверенитету его страны. Он также рассказал о неформальной встрече с бывшим начальником штаба сил НАТО в Европе, на которой спросил убежденного республиканца о том, сохраняет ли альянс свою эффективность.
«Это зависит от того, как вы определите его цель. Во-первых, чтобы удержать нас в Европе. Во-вторых, чтобы не пускать русских. В-третьих, чтобы сдержать Германию», — заявил он с улыбкой. Никакой анализ роли НАТО в Европе, который мне встречался после, не был более точным и пророческим», — рассказал бывший глава греческого Минфина.
Делегаты на конференции НАТО в Париже, Франция, 1957 год
Зависимые отношения
О вассальном подчинении Евросоюза открыто говорят всё больше ведущих европейских экспертов и политиков. Весной 2023 года Европейский совет по международным отношениям (ЕСМО) опубликовал доклад, в котором рассказал о зависимом характере трансатлантических отношений.
После этого авторы публикации собрали реакцию на него в интервью изданию The Brussels Times. По словам директора по исследованиям ЕСМО Джереми Шапиро, многие европейские политики в приватных беседах соглашались с основными положениями доклада, при этом отмечая, что слово «вассализация» не совсем подходит и звучит слишком резко.
«При этом было довольно много случаев, которые действительно казались своего рода метавассализацией в духе: мы настолько вассализированы, что даже не можем в этом признаться, это было бы слишком ужасно», — пояснил он.
Авторы доклада назвали главные причины, по которым отношения Брюсселя и Вашингтона стали меняться. Первая — это неспособность европейцев договориться между собой по основным вопросам внешнеполитической стратегии, в результате чего пришлось полностью положиться на американское руководство.
Вторая причина — это экономическое отставание Европы от США. В 2008 году экономика ЕС составляла $16,2 трлн в то время, как американская — $14,7 трлн. К 2022 году ситуация заметно изменилась: американская выросла до $25 трлн, а европейская совместно с британской достигли лишь $19,8 трлн.
Помимо этого, Брюссель также отстает от Вашингтона в военной мощи и технологическом развитии, а евро проигрывает доллару по уровню использования в международных валютных операциях.
«В кризисной ситуации у европейцев не оказалось не только политической воли, но и ресурсов для проведения собственной линии. Чувствуя слабость ЕС, американцы перестали обращать внимание на его интересы», — говорится в публикации. В качестве примера приводится вывод войск из Афганистана, когда администрация президента США Джозефа Байдена поставила своих европейских союзников перед фактом. «Она продолжает действовать так до сих пор. В лучшем случае — вежливо объясняя европейцам свои действия постфактум или же предлагая какие-то символические уступки», — сказано в докладе.
Согласно прогнозам экспертов, далее от ЕС потребуется полноценное включение в экономическую борьбу с Китаем. Аналитики советуют Брюсселю в первую очередь наращивать свой военный потенциал вплоть до создания общеевропейских ядерных сил, чтобы перестать быть вассалом.
Об этом не раз говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркивал, что Европе следует перестать рассчитывать на помощь США в рамках НАТО, потому что они «повернулись к союзникам спиной». Кризис самого Североатлантического альянса он и вовсе сравнивал со «смертью мозга», а также неоднократно призывал переосмыслить связи с Вашингтоном. По его словам, Евросоюз должен стать единой стратегической суверенной силой и не бояться обсуждать вопросы, которые в настоящий момент «сняты с повестки дня».
Французский лидер предлагал добиваться как можно большей независимости от США. Вначале Париж вместе с Берлином стремился продвигать проект «Перспективная авиационная боевая система» (Future Combat Air System). Предполагалось разработать реактивные истребители шестого поколения, которые к 2040 году заменили бы немецкие Typhoons, французские Rafale и испанские EF-16 Hornets.
Однако, как сообщали анонимные источники, постепенно прошел запал делать это совместно: Германия и другие страны — члены ЕС стали опасаться, что французские компании могут в первую очередь укрепить свое влияние.
Весной прошлого года французский президент вовсе заявил о зависимости ЕС от Вашингтона. На эти слова, кстати, довольно резко отреагировали в Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что объединение никогда не рисковало стать вассалом США. По его словам, наоборот, ЕС важно иметь возможность говорить о внешней политике и вопросах безопасности, а также определять свою собственную позицию, в том числе в консультации с союзником в лице США.
Эммануэль Макрон
Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал европейские страны еще больше укрепить взаимоотношения с Вашингтоном.
Взгляд на мир глазами американцев
«НАТО — это настоящая ловушка Фукидида (выражение, означающее неизбежность столкновения в борьбе за лидерство между претендентами на статус гегемона. — «Известия».) для вассальных государств Европы», — считает политолог Алекс Ло.
Слова Варуфакиса — не первое заявление подобного рода о том, что восприятие мира Соединенными Штатами резко отличается от того, как его видят их европейские партнеры, отметила в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.
— Хотя это скорее не партнерство, а вассалитет. Страны ЕС вынуждены тратить огромные средства не на национальную оборону, а на действия альянса, который уже давно играет роль террориста, реализующего стратегию США при поддержке стран НАТО в разных регионах мира: определяет, кому с кем дружить и воевать, кому с кем ссориться, — пояснила аналитик.
По мнению политолога, в данном случае греческий экс-министр финансов пытался сказать, что есть и другой взгляд на сложившуюся ситуацию.
— Но это попытка слабая, незначительная, в данном случае она не играет большой роли. Кроме того, это же не консолидированно высказанная позиция. Хотя можно вспомнить и Макрона, который говорил о смерти мозга НАТО и как раз так же акцентировал внимание на том, что есть только американская позиция, и это не нормально, — пояснила эксперт.
По словам специалиста, основная проблема в том, что даже сами европейцы «так и не смогли создать свои внятные европейские структуры».
— Хотя сотрудничество развивается, но у государств нет достаточных ресурсов. Всё не так просто. Консолидированной позиции по этому вопросу нет. А отдельные голоса как раз говорят о том, что НАТО — это не проекция защиты, это взгляд на мир глазами американцев, — подытожила Еремина.