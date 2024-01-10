Декларируют независимость: в ЕС посетовали на рабское положение в отношениях с США

Преданность Североатлантическому альянсу лишь ускорит постепенное скатывание Европы к статусу вассального континента. К такому выводу пришел бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. В ЕС не раз критиковали зависимость Брюсселя от Вашингтона и призывали стать более самостоятельным объединением. Насколько это возможно, разбирались «Известия».

Ущерб суверенитету

Членство в НАТО «не является ни необходимым, ни достаточным для обороны страны», считает экс-глава Минфина Янис Варуфакис. Свое мнение он высказал в колонке для британского портала Unherd.

В подтверждение своих слов бывший министр привел историю Греции. Он напомнил о восстании студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленном войсками фашистской хунты «черных полковников» в ноябре 1973 года, когда учащиеся скандировали: «[базы] США — вон [из Греции]», «НАТО, уходи!»

Он добавил, что Европа была союзником греческих демократов, которые боролись против хунты, которая была связана с Североатлантическим альянсом, поддерживаемым Соединенными Штатами.

Восстание в Афинском политехническом университете, Афины, Греция, 1973 год Фото: commons.wikimedia.org

«[Эти студенты], которые носили синие джинсы и обожали джаз, не были против америка нцев, но они не хотели жить в квазиамериканской колонии, где наш национальный бюджет должен был получить неофициальное одобрение американского посла, и в которой НАТО и ЦРУ контролировали нашу армию, небо, море и нашу тайную полицию», — пояснил Варуфакис.

По его словам, сейчас главный вопрос для европейцев в условиях российско-украинского конфликта и приближающихся выборов в Европарламент — «разумно ли предполагать, что демократии укрепятся, если передать внешнюю политику и оборону в руки НАТО — иными словами, правительству США?».

Экс-министр отметил, что французский л идер Шарль де Голль считал, что НАТО наносит ущерб суверенитету его страны. Он также рассказал о неформальной встрече с бывшим начальником штаба сил НАТО в Европе, на которой спросил убежденного республиканца о том, сохраняет ли альянс свою эффективность.

«Это зависит от того, как вы определите его цель. Во-первых, чтобы удержать нас в Европе. Во-вторых, чтобы не пускать русских. В-третьих, чтобы сдержать Германию», — заявил он с улыбкой. Никакой анализ роли НАТО в Европе, который мне встречался после, не был более точным и пророческим», — рассказал бывший глава греческого Минфина.

Делегаты на конференции НАТО в Париже, Франция, 1957 год Фото: Getty Images/Keystone

Зависимые отношения

О вассальном подчинении Евросоюза открыто говорят всё больше ведущих европейских экспертов и политиков. Весной 2023 года Европейский совет по международным отношениям (ЕСМО) опубликовал доклад, в котором рассказал о зависимом характере трансатлантических отношений.

После этого авторы публикации собрали реакцию на него в интервью изданию The Brussels Times. По словам директора по исследованиям ЕСМО Джереми Шапиро, многие европейские политики в приватных беседах соглашались с основными положениями доклада, при этом отмечая, что слово «вассализация» не совсем подходит и звучит слишком резко.

«При этом было довольно много случаев, которые действительно казались своего рода метавассализацией в духе: мы настолько вассализированы, что даже не можем в этом признаться, это было бы слишком ужасно», — пояснил он.

Авторы доклада назвали главные причины, по которым отношения Брюсселя и Вашингтона стали меняться. Первая — это неспособность европейцев договориться между собой по основным вопросам внешнеполитической стратегии, в результате чего пришлось полностью положиться на американское руководство.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Vincent Isore

Вторая причина — это экономическое отстав ание Европы от США. В 2008 году экономика ЕС составляла $16,2 трлн в то время, как американская — $14,7 трлн. К 2022 году ситуация заметно изменилась: американская выросла до $25 трлн, а европейская совместно с британской достигли лишь $19,8 трлн.

Помимо этого, Брюссель также отстает от Вашингтона в военной мощи и технологическом развитии, а евро проигрывает доллару по уровню использования в международных валютных операциях.

«В кризисной ситуации у европейцев не оказалось не только политическ ой воли, но и ресурсов для проведения собственной линии. Чувствуя слабость ЕС, американцы перестали обращать внимание на его интересы», — говорится в публикации. В качестве примера приводится вывод войск из Афганистана, когда администрация президента США Джозефа Байдена поставила своих европейских союзников перед фактом. «Она продолжает действовать так до сих пор. В лучшем случае — вежливо объясняя европейцам свои действия постфактум или же предлагая какие-то символические уступки», — сказано в докладе.

Согласно прогнозам экспертов, далее от ЕС потребуется полноценное включение в экономическую борьбу с Китаем. Аналитики советуют Брюсселю в первую очередь наращивать свой военный потенциал вплоть до создания общеевропейских ядерных сил, чтобы перестать быть вассалом.

Фото: ТАСС/EPA/GIUSEPPE LAMI

Об этом не раз говорил президент Франции Эммануэль Макрон. Он подчеркивал, что Европе следует перестать рассчитывать на помощь США в рамках НАТО, потому что они «повернулись к союзникам спиной». Кризис самого Североатлантического альянса он и вовс е сравнивал со «смертью мозга», а также неоднократно призывал переосмыслить связи с Вашингтоном. По его словам, Евросоюз должен стать единой стратегической суверенной силой и не бояться обсуждать вопросы, которые в настоящий момент «сняты с повестки дня».

Французский лидер предлагал добиваться как можно большей независимости от США. Вначале Париж вместе с Берлином стремился продвигать проект «Перспективная авиационная боевая система» (Future Combat Air System). Предполагалось разработать реактивные истребители шестого поколения, которые к 2040 году заменили бы немецкие Typhoons, французские Rafale и испанские EF-16 Hornets.

Однако, как сообщали анонимные источники, постепенно прошел запал делать это совместно: Германия и другие страны — члены ЕС стали опасаться, что французские компании могут в первую очередь укрепить свое влияние.

Весной прошлого года французский президент вовсе заявил о зависимости ЕС от Вашингтона. На эти слова, кстати, довольно резко отреагировали в Германии. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что объединение никогда не рисковало стать вассалом США. По его словам, наоборот, ЕС важно иметь возможность говорить о внешней политике и вопросах безопасности, а также определять свою собственную позицию, в том числе в консультации с союзником в лице США.

Эммануэль Макрон Фото: REUTERS/TERESA SUAREZ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер призвал европейские страны еще больше укрепить взаимоотношения с Вашингтоном.

Взгляд на мир глазами американцев

«НАТО — это настоящая ловушка Фукидида (выражение, означающее неизбежность столкновения в борьбе за лидерство между претендентами на статус гегемона. — «Известия».) для вассальных государств Европы», — считает политолог Алекс Ло.

Сл ова Варуфакиса — не первое заявление подобного рода о том, что восприятие мира Соединенными Штатами резко отличается от того, как его видят их европейские партнеры, отметила в беседе с «Известиями» доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина.

— Хотя это скорее не партнерство, а вассалитет. Страны ЕС вынуждены тратить огромные средства не на национальную оборону, а на действия альянса, который уже давно играет роль террориста, реализующего стратегию США при поддержке стран НАТО в разных регионах мира: определяет, кому с кем дружить и воевать, кому с кем ссориться, — пояснила аналитик.

Фото: ТАСС/picture alliance/Thomas Trutschel

По мнению политолога, в данном случае греческий экс-министр финансов пытался сказать, что есть и другой взгляд на сложившуюся ситуацию.

— Но это попытка слабая, незначительная, в данном случае она не играет большой роли. Кроме того, это же не консолидированно высказанная позиция. Хотя можно вспомнить и Макрона, который говорил о смерти мозга НАТО и как раз так же акцентировал внимание на том, что есть только американская позиция, и это не нормально, — пояснила эксперт.

По словам специалиста, основная проблема в том, что даже сами европейцы «так и не смогли создать свои внятные европейские структуры».

— Хотя сотрудничество развивается, но у государств нет достаточных ресурсов. Всё не так просто. Консолидированной позиции по этому вопросу нет. А отдельные голоса как раз говорят о том, что НАТО — это не проекция защиты, это взгляд на мир глазами американцев, — подытожила Еремина.