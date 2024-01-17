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Пограничники Финляндии возведут дополнительные заграждения на границе с РФ

Yle: пограничники Финляндии возведут дополнительные заграждения на границе с РФ
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Фото: ТАСС/Лев Федосеев
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Пограничники Финляндии возведут дополнительные временные заграждения на границе с Россией в целях предотвращения незаконного пересечения. Об этом 17 января сообщает Yle со ссылкой на пограничников.

Отмечается, что информация о точном местоположении барьеров и их конструкции пока не раскрывается погранслужбой Финляндии.

Однако, как указывает Yle, построить забор из колючей проволоки или другие барьеры по всей длине восточной границы невозможно. Протяженность сухопутной границы Финляндии и России составляет почти 1,3 тыс. км.

Итоговое лишение: может ли Финляндия закрыть все КПП с Россией
По данным погранслужбы, с января прошения об убежище направили более 600 мигрантов

Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября по 13 декабря под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран.

14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП до 14 января. На фоне этого в стране прошли демонстрации против закрытия границы.

17 декабря в приграничном финском городе Лаппеенранта прошла акция протеста против решения властей страны закрыть границу с Россией. Ее участниками стали примерно 50–60 человек, преимущественно граждан РФ, проживающих в Финляндии. Позже решение о закрытии границ было обжаловано в Высшем административном суде.

31 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признал, что закрытие границ усложнило жизнь множества людей и компаний. При этом он указал на необходимость в первую очередь уделять внимание безопасности страны и заявил, что ее власти не пойдут на компромисс в данном вопросе.

В свою очередь, 8 января, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что закрытие границы России с Финляндией является непродуманной политикой Европейского союза, но для экономики РФ это не несет какого-либо ущерба.

При этом 11 января МВД Финляндии продлило закрытие КПП на границе с РФ до 11 февраля. По словам главы финского МВД Мари Рантанен, с российской стороны не произошло никаких изменений в ситуации с мигрантами на границе и угроза сохраняется.

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