Politico узнала о страхе ЕС из-за ответа Москвы в случае конфискации ее активов

Часть стран Евросоюза (ЕС) обеспокоена возможным ответом РФ в случае использования ее активов для помощи Украине. Об этом 24 января сообщило издание Politico.

«Некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что страны ЕС все же смогут прийти к соглашению в вопросе налогообложения прибыли от активов России, чтобы использовать их для поддержки Украины, добавляет «Газета.Ru».

Накануне агентство Bloomberg сообщило, что конфискация российских активов может усугубить положение Украины. По словам экспертов, процесс изъятия активов ожидается очень долгим и будет сопровождаться спорами, дискуссиями и претензиями.

Также в тот день издание La Libre сообщило, что Бельгия выделит Украине €611 млн из доходов, полученных от замороженных активов РФ. Как уточняется, речь идет о процентах по финансам, хранящимся в международном депозитарии Euroclear.

22 января верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в объединении достигли политического соглашения перейти к последнему этапу работы над использованием замороженных российских активов. Он выразил надежду, что это удастся сделать до следующего заседания совета МИД ЕС 19 февраля.

До этого, 6 декабря, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Он напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 8 ноября заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.