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Politico узнала о страхе ЕС из-за ответа Москвы в случае конфискации ее активов

Politico: ЕС обеспокоен возможным ответом РФ в случае конфискации ее активов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Часть стран Евросоюза (ЕС) обеспокоена возможным ответом РФ в случае использования ее активов для помощи Украине. Об этом 24 января сообщило издание Politico.

«Некоторые страны союза с осторожностью относятся к предложению об использовании российских активов, опасаясь ответных мер со стороны Москвы и юридических проблем», — говорится в публикации.

При этом отмечается, что страны ЕС все же смогут прийти к соглашению в вопросе налогообложения прибыли от активов России, чтобы использовать их для поддержки Украины, добавляет «Газета.Ru».

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Накануне агентство Bloomberg сообщило, что конфискация российских активов может усугубить положение Украины. По словам экспертов, процесс изъятия активов ожидается очень долгим и будет сопровождаться спорами, дискуссиями и претензиями.

Также в тот день издание La Libre сообщило, что Бельгия выделит Украине €611 млн из доходов, полученных от замороженных активов РФ. Как уточняется, речь идет о процентах по финансам, хранящимся в международном депозитарии Euroclear.

22 января верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в объединении достигли политического соглашения перейти к последнему этапу работы над использованием замороженных российских активов. Он выразил надежду, что это удастся сделать до следующего заседания совета МИД ЕС 19 февраля.

До этого, 6 декабря, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Он напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 8 ноября заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.

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