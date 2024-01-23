Bloomberg заявило о рисках для Украины в случае конфискации активов России

Конфискация российских активов может усугубить положение Украины. Об этом 23 января написало агентство Bloomberg.

В публикации отметили, что западные правительства открыто рассматривают вариант ареста замороженных российских государственных активов и передачу вырученных средств Украине.

«Тем не менее конфискация суверенных активов сейчас может в конечном итоге усугубить затруднительное положение Украины», — говорится в материале.

Эксперты тем временем пояснили, что процесс изъятия активов будет очень долгим и будет сопровождаться спорами, дискуссиями и претензиями.

Начало процесса может позволить западным правительствам заявить, «что они что-то делают», однако это не поможет спасти Украину, поскольку она нуждается в большей помощи от Запада, подытожили в Bloomberg.

Ранее в этот день издание La Libre сообщило, что Бельгия выделит Украине €611 млн из доходов, полученных от замороженных активов РФ. Как уточняется, речь идет о процентах по финансам, хранящимся в международном депозитарии Euroclear.

Накануне верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил, что в объединении достигли политического соглашения перейти к последнему этапу работы над использованием замороженных российских активов. Он выразил надежду, что это удастся сделать до следующего заседания Совета МИД ЕС 19 февраля.

До этого, 6 декабря, член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев заявил, что российские активы, незаконным образом замороженные, должны в полном объеме вернуться в юрисдикцию РФ, а иначе это будет «банальным воровством» средств РФ. Он напомнил, что у РФ также имеются активы, замороженные в ответ на недружественные действия западных стран.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина 8 ноября заявила, что конфискация замороженных активов РФ за границей приведет к негативным последствиям в целом для развития глобальной финансовой системы.

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в Евросоюзе утвердили решение о заморозке активов ЦБ.