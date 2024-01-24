Путин на встрече с лидером Чада пообещал содействовать стабилизации обстановки

Россия внимательно следит за ситуацией в Чаде и будет содействовать стабилизации обстановки в стране. Об этом 24 января заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом переходного периода Республики Чад Махаматом Идрисом Деби.

«Вы знаете, что мы с большой тревогой следили за тем, что происходило с точки зрения борьбы с террористическими вылазками, за тем, что произошло с вашим отцом. Мы скорбим», — отметил российский лидер.

Кроме того, Путин сообщил о том, что испытывает радость в связи с проведением властями республики референдума по конституции.

«Уверен, что и выборы в ближайшее время пройдут всеобщие на высоком уровне. Мы рады тому, что вам удается и удалось стабилизировать ситуацию в стране», — сказал президент России.

Также Путин указал, что у РФ и Чада есть большие возможности по развитию связей на двустороннем уровне. Он добавил, что российская сторона намерена продолжать оказывать гуманитарную помощь республике.

Президент РФ подчеркнул, что сейчас готовится пакет двусторонних документов, который расширит договорно-правовую базу сотрудничества двух стран. Он выразил надежду, что работа завершится в ближайшее время.

Также Путин уточнил, что Россия в два раза увеличила квоту для студентов, приехавших на обучения из Чада, и готова в ближайшие два года добавить еще в два раза больше мест.

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