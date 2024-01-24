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Политолог заявил о массовой «обработке» народа на Украине в стиле Кашпировского

Политолог Мезюхо: украинские элиты успокаивают народ в стиле Кашпировского
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Фото: ТАСС/Петр Сивков
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Политолог Иван Мезюхо заявил в беседе с «Известиями» 24 января, что политические элиты Украины занимаются массовой обработкой аудитории в стиле гипнотизера и психотерапевта Анатолия Кашпировского. Таким образом политолог прокомментировал заявление спикера минобороны Украины Иллариона Павлюка о том, что Киев в этом году получит оружие, которого еще не было, а также «большие пакеты помощи от нескольких государств».

«Павлюк занимается массовой обработкой украинской аудитории в стиле Кашпировского. Он успокаивает обандеренную (производная от «лидер украинских националистов Степан Бандера». — Ред.) часть общества в стиле, что всё будет хорошо. Запад нам поможет — Россию победим. Естественно, его слова вызывают недоверие. Нет никаких сомнений в том, что Запад действительно будет поставлять оружие на Украину, но то ли оружие, о котором говорит господин Павлюк, и в тех ли количествах, которая необходима киевскому режиму, — вот это большие вопросы», — сказал Мезюхо.

Политолог отметил, что на сегодняшний день можно говорить о снарядном голоде у Вооруженных сил Украины и недостатке живой силы. Именно поэтому украинским политическим элитам нужно успокаивать народ при помощи различных инструментов.

Анатолий Кашпировский — знаменитый советский гипнотизер и психотерапевт, получивший популярность в начале 1990-х годов благодаря телевизионным программам, в ходе которых, по словам самого Кашпировского, от самых различных заболеваний излечились около 10 млн человек.

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Ранее в среду вице-спикер национального совета (парламента) Словакии Любош Блаха сравнил помощь Украине с «вливанием миллиардов в черную дыру». По его словам, Украина — одна из самых коррумпированных стран мира, а режим президента Владимира Зеленского не имеет ничего общего с демократией. По его словам, западные страны передали Киеву большое количество оружия и направили крупные суммы, однако украинское контрнаступление закончилось фиаско.

До этого, 11 января, член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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