Западные страны передали Киеву большое количество оружия и направили крупные суммы, однако украинское контрнаступление закончилось фиаско. Помощь Киеву приведет к нищете и смерти, высказался 24 января вице-спикер национального совета (парламента) Словакии Любош Блаха.

«Россия никогда не покинет Крым или Донбасс. Запад ввел в Украину всё возможное оружие, а фронт не сдвинулся ни на миллиметр», — написал Блаха в своем Telegram-канале.

Также он отметил, что без помощи западных союзников Украина не выдержала бы и двух недель конфликта с Россией.

Кроме того, Блаха сравнил помощь Украине с «вливанием миллиардов в черную дыру». По его словам, Украина — одна из самых коррумпированных стран мира, а режим президента Владимира Зеленского не имеет ничего общего с демократией, так как оппозиция преследуется. Чиновник также напомнил о том, что недавно на Украине в заключении погиб иностранный журналист.

Словакии не стоит бояться России, так как там «не убивали ни одно русское меньшинство десятками тысяч, как украинские бандеровцы», говорит вице-спикер. Единственное, что угрожает Словакии со стороны России, — это, по словам политика, то, что московский футбольный клуб «Динамо» обыгрывает братиславский «Слован».

11 января член комитета парламента Германии по обороне Ян Нольте в беседе с «Известиями» указал на невозможность победы Украины в конфликте с Россией. По его словам, политики стран Запада уже давно не верят в победу Киева, но всё равно продолжают прикладывать усилия по финансированию и снабжению киевского режима оружием перед будущими переговорами с Москвой.

1 января президент России Владимир Путин сообщил, что экономика Украины существует только на подачки других стран. Он объяснил, что руководители ездят с протянутой рукой, «клянчат лишний миллион долларов».

22 декабря премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что условия завершения конфликта на Украине будет диктовать Россия, поскольку всё оружие мира не поможет Киеву победить РФ в военном отношении.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале проведения которой 24 февраля 2022 года объявил российский лидер Владимир Путин после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.