В Роспотребнадзоре назвали доминирующий вид гриппа

В настоящее время в России среди респираторных инфекций преобладает вирус гриппа А (H3N2). Об этом рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национальной ассоциации специалистов по инфекционным болезням им. академика В.И. Покровского, академик РАН Александр Горелов, выступая на пресс-конференции в МИЦ «Известия» 24 января.

Он отметил, что после нового года традиционно отмечается подъём заболеваемости. И в первые три недели нового года эпидемиологическая ситуация ничем не отличается от прошлогодней.

По его словам, в настоящий момент две недели подряд регистрируется более 900 тыс. респираторных инфекций еженедельно, среди которых доминирует грипп А (H3N2).

«Как полагают эксперты Роспотребнадзора, тренд заболеваемости гриппом будет сохраняться еще 3-4 недели. После этого мы ожидаем, что появится грипп Б, и именно грипп Б традиционно свидетельствует о том, что эпидемический подъем пошел на спад и обычно уже как минимум к середине мая этот процесс завершается», — добавил Горелов.

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