Коктейль вирусов: врачи рассказали об опасности заболеть сразу гриппом и ОРВИ

В России стало больше случаев, когда люди заражаются сразу несколькими инфекциями — например, гриппом и ОРВИ. Такое сочетание может быть опасным для пациента и привести к тяжелым осложнениям. Врачи объяснили «Известиям», как защитить себя от суперинфекции и что делать в случае такого заболевания.

Как не подцепить сразу несколько вирусов

Россияне стали чаще заражаться несколькими инфекциями одновременно. Об этом «Известиям» рассказала терапевт цифровой клиники Страхового дома ВСК Алина Красикова.

По словам врача, это объясняется несколькими причинами. Во-первых, ослабленным иммунитетом людей, а во-вторых — тем, что сейчас в стране проходит пик заболеваемости, поскольку вирусы быстрее распространяются зимой и более устойчивы при низкой температуре. А сухость слизистых оболочек из-за снижения влажности воздуха в помещениях делает организм уязвимее для инфекций.

Фото: Global Look Press/Sergey Petrov

Циркуляция сразу нескольких вирусов в России проходит не первый год, отмечает кандидат медицинских наук, врач клинической диагностики лаборатории «ЛабКвест» Наталья Логачева. Но в 2024 году ситуация заметно осложнилась: к гриппу и ОРВИ «присоединились» микоплазменная инфекция и коклюш. И теперь помимо риска заразиться каждой инфекцией в отдельности выросла вероятность испытать на себе «микст» из нескольких болезней.

По статистике «ЛабКвест», основанной на анализе результатов исследований в период с 1 декабря 2023 года по 10 января 2024 года, «микст» выявлялся практически в каждом десятом случае (9%). Среди тех, у кого диагноз подтвердился, преобладал грипп А (29,7%).

— Нужно учитывать и циркулирующие ОРВИ. За этой аббревиатурой скрывается более 200 вирусов: парамиксовирусы, риновирусы, аденовирусы, парвовирусы и многие другие , — поясняет Наталья Логачева.

Сочетание инфекций

По данным «ЛабКвест», зимой 2023/24 у пациентов встречались различные сочетания инфекций: грипп А и риновирус (A+Rv), грипп А и аденовирус (A+Ad), парагрипп второго типа и аденовирус (HPIVs2+Ad), риновирус и аденовирус (Rv+Ad) и другие. Было зафиксировано и несколько случаев тройного сочетания — например, грипп А, риновирус и аденовирус (А+Rv+Ad).

Фото: Global Look Press/Petrov Sergey

В целом сочетание нескольких вирусных заболеваний может серьезно повысить риск тяжелого течения болезни и развития осложнений. Некоторые вирусы способны вызвать тяжелое воспаление легких, ухудшение хронических заболеваний и снижение иммунной защиты организма, добавляет инфекционист ФНКЦ ФМБА России Галина Табакина.

Именно поэтому врач советует пациентам не заниматься самолечением даже в случае, если человек считает, что просто «заболел ОРВИ». Важно обязательно обращаться к врачу для диагностики, ведь каждый вирус требует своего подхода к терапии.

— Особое внимание нужно обратить на такие симптомы, как высокая температура и одышка: они могут указывать на серьезное заболевание. Самолечение может быть не только неэффективным, но и опасным, ведь ошибочные действия могут еще больше ухудшить состояние пациента и привести к различным последствиям, — подчеркивает инфекционист.

К примеру, если человек начнет использовать антибиотики без назначения, он рискует развить в себе толерантность к этому классу препаратов и в итоге неосознанно создать супербактерии. Это патогены, которые отличаются крайне высокой устойчивостью к антимикробным лекарствам, добавляет Наталья Логачева.

Пути заражения

Как объясняет врач клинической лабораторной диагностики Наталья Логачева, чаще всего люди заражаются вирусными заболеваниями двумя способами. Первый — непосредственный контакт с патогенами. Произойти это может в простой бытовой ситуации: например, в вагоне метро с больными пассажирами, не соблюдающими элементарные правила приличия и гигиены. Второй способ — заражение «спящим» возбудителем на фоне снижения уровня защиты организма.

— Многие вирусы способны подавлять активность иммунитета. В результате в организме могут «проснуться» те патогены, которые раньше были безобидны — в таком виде к существующей инфекции добавляется новая, — говорит Наталья Логачева.

По словам медика, важно отметить, что одновременное заражение разными инфекциями не всегда означает, что они будут протекать в одно и то же время. Здесь играет роль разный инкубационный период патогенов и путь, которым они проникли в организм.

Фото: Global Look Press/Bulkin Sergey

Для постановки точного диагноза обычно применяются лабораторные тесты. Наиболее распространенными методами считаются ПЦР-тесты (могут выявить наличие вирусной РНК в организме) и тесты на антитела (могут показать, было ли у вас заболевание в прошлом). Результаты теста могут показать, что человек болен сразу двумя и более инфекциями.

— Сразу тремя вирусами люди заражаются редко. Это называется «суперинфекция», или «коктейль вирусов». Обычно человеческий иммунитет способен справляться с одним недугом: после заражения организм создает антитела и «мобилизует» защитные механизмы. Однако, если иммунная система ослаблена или подавлена (это может случиться из-за стресса, хронических заболеваний или приема медикаментов), риск суперинфекции растет , — говорит Алина Красикова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Вероятность переболеть вирусами по очереди, по словам врача, тоже невелика. Всё зависит от общего состояния здоровья и наличия иммунитета после предыдущих инфекций или прохождения вакцинации. После заражения конкретным вирусом, как правило, вырабатывается резистентность именно к этой инфекции.

— То есть, если вы переболели гриппом, это не гарантирует того, что у вас появится иммунитет к другим заболеваниям. Тем не менее укрепленный общий иммунитет может сделать организм менее уязвимым к инфекциям в целом, — поясняет терапевт.

Способы защиты от ОРВИ и гриппа

Чтобы защититься от заражения вирусами и бактериями, врачи рекомендуют соблюдать дистанцию с окружающими и правила гигиены. Лучше всего продолжать пользоваться маской, не забывая менять ее каждые два часа.

— Ваше здоровье должно стать приоритетом. Если на работе или на учебе рядом с вами кто-то начал кашлять, чихать или проявлять иные симптомы ОРВИ, настаивайте на том, чтобы отправить этого человека домой. Но даже если никто не болеет, нужно чаще проветривать помещение, ежедневно протирать дезинфицирующим средством рабочие столы и стараться не посещать массовые мероприятия, — говорит Наталья Логачева.

Фото: TASS/Шарифулин Валерий

Кроме того, она советует чаще мыть руки и лишний раз не трогать ими рот, нос и глаза после контакта с поверхностями. Важно поддерживать здоровый образ жизни: сбалансированно питаться, высыпаться и чаще гулять на свежем воздухе — всё это поможет укрепить иммунную систему.

Если человек уже заразился, нужно обратиться к терапевту. Перед этим можно сделать мультиплексный ПЦР-тест в лаборатории: он способен определить присутствие сразу нескольких возбудителей в организме за одно взятие биоматериала.

Фото: TASS/IMAGO/Eibner/Eibner-Pressefoto

По словам Алины Красиковой, способы лечения гриппа, ОРВИ или смешанной инфекции зависят от тяжести заболевания и других факторов. При гриппе применяют противовирусные препараты — они особенно эффективны в первые 48 часов после появления симптомов. ОРВИ, как правило, тоже лечат симптоматически.