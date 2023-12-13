Роспотребнадзор заявил о рекомендательном характере ношения масок в Москве

Заболеваемость гриппом и острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) соответствует нормам сезона, однако жителям Москвы Роспотребнадзор порекомендовал пользоваться масками в общественных местах. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщили на сайте ведомства.

«В период эпидемического подъема заболеваемости ОРВИ и гриппом рекомендуется принимать меры неспецифической профилактики: сократите время пребывания и пользуйтесь маской в местах массовых скоплений людей и общественном транспорте», — отмечается в публикации.

Кроме того, также порекомендовали избегать тесных контактов с людьми, имеющими признаки заболеваний, и по рекомендации врача использовать препараты и средства, повышающие иммунитет. Также москвичей призвали тщательно обрабатывать руки, промывать нос после посещения общественных мест, регулярно проветривать помещение и есть продукты, содержащие витамин С.

Ранее, 11 декабря, врач-терапевт Виктория Иванова дала советы, как избежать ОРВИ перед Новым годом. По ее словам, важно соблюдать режим сна, ограничить употребление алкоголя и включить в распорядок дня физические аэробные упражнения.

До этого, 27 ноября, врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова рассказала, что заболевшие ОРВИ и соблюдавшие постельный режим пациенты выздоравливают быстрее и реже получают осложнения простудного заболевания. Она уточнила, что если не соблюдать постельный режим, то растут риски развития бронхита, ангины, отита, а также ухудшения течения сердечно-сосудистых заболеваний.