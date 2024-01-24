Борт МЧС России доставит еще 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы
В Египет вылетел самолет Ил-76 МЧС России, который доставит 30 т гуманитарной помощи для жителей Газы, в том числе средства личной гигиены и продукты питания. Об этом сообщили в ведомстве 24 января.
«В Арабской Республике Египет гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят населению сектора Газа», — говорится в сообщении МЧС в Telegram.
Ранее, 17 января, российские спасатели передали представителям египетского общества Красного Полумесяца порядка 30 т гумпомощи. В гуманитарный груз вошли продукты питания, одежда, одеяла и предметы личной гигиены.
В конце декабря российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и сообщил ему, что Россия продолжит поставлять в палестинский анклав необходимое продовольствие.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.
По последним данным, с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести. Со стороны Израиля с 7 октября погибли 1139 человек, среди них 173 солдата ЦАХАЛ. Ранены 965 израильтян.