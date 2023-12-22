Путин провел телефонный разговор с Аббасом

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Палестины Махмудом Аббасом. Об этом 22 декабря сообщает сайт Кремля.

Как отмечается, главы государств рассмотрели вопросы, связанные с беспрецедентным обострением израильско-палестинского конфликта. Так, российский лидер проинформировал Аббаса о действиях РФ, направленных на деэскалацию ситуации в регионе. Путин также указал, что Россия продолжит поставлять в палестинский анклав необходимые продовольствия.

Президенты подчеркнули важность скорейшего прекращения огня и возобновления политического процесса, предусматривающего условия палестинской стороны.

Кроме того, в ходе беседы российский лидер пригласил Аббаса посетить РФ во взаимоприемлемые сроки.

Россия активно оказывает помощь жителям региона, отправляя необходимые для жизни товары. Так, ранее в этот день пресс-служба МЧС России сообщила, что доставит еще 20 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Так, самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства с очередной партией гуманитарного груза уже вылетел в египетский город Эль-Ариш.

Тем временем советник премьер-министра Биньямина Нетаньяху Дмитрий Гендельман в беседе с «Известиями» рассказал, что Израиль готов приостановить боевые действия на более длительный срок, чем в ноябре. Тогда удалось договориться с ХАМАС только на семь дней для обмена пленными, после чего обстрелы возобновились.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.