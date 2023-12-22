МЧС России доставит еще 20 т гумпомощи для населения сектора Газа

МЧС России доставит еще 20 т гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом 22 декабря сообщила пресс-служба ведомства.

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в египетский город Эль-Ариш с очередной партией гуманитарного груза», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Как уточнили в МЧС, в новую партию помощи вошли продовольствие, лекарства, одеяла, одежда и обувь, а также предметы личной гигиены. В ведомстве отметили, что гуманитарная миссия для жителей Газы реализуется по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Ранее, 20 декабря, в ведомстве сообщили, что 18 т гуманитарной помощи было доставлено спецбортом для жителей палестинского анклава. Отмечалось, что в Египте российские спасатели передали гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые затем перенаправили ее в Газу.

19 декабря сообщалось, что в результате израильских ударов в секторе Газа погибли более 19,6 тыс. палестинцев, еще 52,5 тыс. человек получили ранения.

До этого, 18 декабря, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он также обратил внимание на то, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, «болезни и голод начинают быть основной причиной смерти и лишений».

В этот же день организация Human Rights Watch (HRW), занимающаяся расследованием нарушений прав человека по всему миру, обвинила правительство Израиля в намеренном уморении голодом мирных жителей сектора Газа в рамках его наступления на палестинскую территорию.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.