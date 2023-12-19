Минздрав Газы заявил о более 19,6 тыс. погибших в анклаве

В результате израильских ударов в секторе Газа погибло более 19,6 тыс. палестинцев. Об этом 19 декабря заявил официальный представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кудра.

«Число жертв израильской агрессии, которая началась 7 октября 2023 года, возросло до 19 667 человек», — сообщило ведомство в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

По его данным, ранения получили 52 586 человек. Всего за последний день в больницы поступило 214 тел и 300 раненых.

Ранее в этот день телеканал Al Jazeera сообщил, что по меньшей мере 25 человек погибли после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Рафаху на юге сектора Газа.

До этого, 17 декабря, минздрав Газы сообщил о гибели не менее 90 человек в результате удара ЦАХАЛ по лагерю беженцев Джабалия. По словам спасателей, многие пострадавшие находились под завалами, но могли быть живы.

12 декабря Генассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН) приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

До этого, 1 декабря, истекло действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и движением ХАМАС. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

После окончания перемирия с ХАМАС и обмена заложниками во время паузы ЦАХАЛ снова приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа 3 декабря.

Утром 7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.