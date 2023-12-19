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Al Jazeera сообщил о гибели 25 человек в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа
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Al Jazeera сообщил о гибели 25 человек в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа

Al Jazeera: при ударах Израиля на юге Газы погибли 25 человек
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Фото: REUTERS/Amir Cohen
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По меньшей мере 25 человек погибли после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил телеканал Al Jazeera в Telegram-канале.

«По меньшей мере 25 человек погибло в результате ударов Израиля по нескольким домам в Рафахе на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.

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Ранее, 12 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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