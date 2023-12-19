Al Jazeera сообщил о гибели 25 человек в результате ударов ЦАХАЛ по сектору Газа

По меньшей мере 25 человек погибли после ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по сектору Газа. Об этом во вторник, 19 декабря, сообщил телеканал Al Jazeera в Telegram-канале.

«По меньшей мере 25 человек погибло в результате ударов Израиля по нескольким домам в Рафахе на юге сектора Газа», — говорится в сообщении.

Ранее, 12 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

4 декабря официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари сообщил, что Израиль продолжает расширять масштабы операции против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа. Действовавшее с 24 ноября перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 декабря. Благодаря данному соглашению о временном прекращении огня стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.