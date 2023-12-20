Спецборт МЧС России доставил гумпомощь для жителей сектора Газа

Спецборт МЧС России доставил 18 т гуманитарной помощи для жителей сектора Газа. Об этом в среду, 20 декабря, сообщает ведомство в Telegram-канале.

«В Египте российские спасатели передали гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного Полумесяца. Помощь будет перенаправлена в Газу», — говорится в публикации.

Ранее, 19 декабря, сообщалось, что как минимум 191 грузовик с гуманитарной помощью въехал за сутки в анклав. На контрольно-пропускном пункте (КПП) «Ницана» досмотр произведен у 127 грузовиков, которые затем въехали в Газу через КПП «Рафах». Еще 64 грузовика досмотрели и направили в палестинский анклав через КПП «Керем-Шалом».

До этого, 18 декабря, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он также обратил внимание на то, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, «болезни и голод начинают быть основной причиной смерти и лишений».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.