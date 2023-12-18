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HRW обвинила Израиль в намеренном создании голода в Газе при ведении войны

CNN-News18: HRW обвинила Израиль в намеренном уморении голодом мирных жителей в Газе
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Фото: REUTERS/Israel Defense Forces
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Неправительственная организация Human Rights Watch (HRW), занимающаяся расследованием нарушений прав человека по всему миру, обвинила правительство Израиля в намеренном уморении голодом мирных жителей сектора Газа в рамках его наступления на палестинскую территорию. Об этом сообщает в понедельник, 18 декабря, телеканал CNN-News18.

«Израильское правительство использует голодание гражданского населения в качестве метода ведения войны в оккупированном секторе Газа, что является военным преступлением», — приводит телеканал цитату из отчета HRW.

Также отмечается, что израильские силы «намеренно блокируют доставку воды, продовольствия и топлива, одновременно умышленно препятствуя гуманитарной помощи, очевидно уничтожая сельскохозяйственные районы и лишая гражданское население предметов, необходимых для выживания».

При этом издание добавило, что правительство Израиля «нанесло ответный удар по HRW, обвинив ее в том, что она является антисемитской и антиизраильской организацией».

«В секторе Газа ситуация уже напоминает гуманитарную катастрофу»
Представительство РФ при Палестинской национальной администрации — о числе россиян в анклаве, их эвакуации и обстановке в зоне конфликта

В этот же день заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он также обратил внимание на то, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, «болезни и голод начинают быть основной причиной смерти и лишений», погибнуть от них может в разы больше людей, чем от боевых действий.

До этого, 12 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За резолюцию проголосовали 153 государства, в том числе Россия и Китай, против высказались 10 стран, еще 23 государства воздержались от голосования.

Ранее в том же месяце во Всемирной организации здравоохранении (ВОЗ) заявили, что гуманитарная ситуация в секторе Газа стремительно ухудшается из-за активизировавшихся ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представитель Международного чрезвычайного фонда помощи детям при ООН (ЮНИСЕФ) Джеймс Элдер сообщил, что в регионе разворачивается настоящая гуманитарная катастрофа. Зоны безопасности в настоящее время создать в секторе Газа невозможно.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, в результате израильских обстрелов в секторе Газа погибли 18 608 человек, число раненых превысило 50 594 человека. Число жертв среди израильтян составляет 1405 человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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