Самолет МЧС РФ доставил очередную партию гумпомощи для населения сектора Газа

Самолет Ил-76 МЧС России в среду, 17 января, доставил очередную партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Российские спасатели передали порядка 30 т гумпомощи представителям египетского общества Красного Полумесяца», — указано в сообщении пресс-службы в Telegram-канале. Далее данная помощь будет направлена жителям Газы.

Как уточнялось ранее в этот день, продовольствие было собрано по инициативе правительства Республики Башкортостан. В гуманитарный груз вошли продукты питания, одежда, одеяла и предметы личной гигиены.

Всего с начала гуманитарной миссии для населения палестинского анклава доставлено 18 рейсами около 420 т предметов первой необходимости.

В конце декабря российский лидер Владимир Путин созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и сообщил ему, что Россия продолжит поставлять в палестинский анклав необходимое продовольствие.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта число погибших в секторе Газа превысило 24 тыс., более 60 тыс. пострадали. Еще около 8 тыс. числятся пропавшими без вести. Со стороны Израиля с 7 октября погибли 1139 человек, среди них 173 солдата ЦАХАЛ. Ранены 965 израильтян.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.