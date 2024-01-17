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МЧС России доставит еще 30 т гумпомощи жителям сектора Газа

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Фото: МЧС РФ
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МЧС России доставит жителям сектора Газа 30 т гуманитарной помощи. Продовольствия собраны по инициативе правительства Республики Башкортостан, сообщила 17 января пресс-служба ведомства.

В гуманитарный груз вошли продукты питания, одежда, одеяла и предметы личной гигиены.

«Самолет Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в аэропорт города Эль-Ариш с очередной партией груза. Гумпомощь будет доставлена на территорию Арабской Республики Египет и передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, которые перенаправят ее в сектор Газа», — говорится в сообщении в Telegram-канале МЧС.

Ведомство резюмирует, что всего с начала гуманитарной миссии для населения палестинского анклава доставлено 18 рейсами около 420 т предметов первой необходимости.

«В секторе Газа ситуация уже напоминает гуманитарную катастрофу»
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Ранее, 22 декабря, спецборт МЧС доставил 20 т гуманитарной помощи жителям региона. Груз также передали представителям Красного полумесяца. В тот же день в ведомстве сообщили, что гуманитарная миссия для жителей Газы реализуется по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

Тогда же Путин созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и сообщил ему, что Россия продолжит поставлять в палестинский анклав необходимые продовольствия.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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