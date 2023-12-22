Самолет МЧС РФ доставил 20 т гумпомощи жителям сектора Газа

Самолет Ил-76 МЧС России доставил 20 т гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в пятницу, 22 декабря.

«Спасатели МЧС России передали гуманитарный груз представителям Египетского общества Красного полумесяца. Они перенаправят помощь жителям Газы», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

Уточняется также, что всего с начала гуманитарной миссии 17 рейсами МЧС России для населения Газы доставлено порядка 390 т продуктов питания, лекарств, одежды и других предметов первой необходимости.

Россия активно оказывает помощь жителям региона, отправляя необходимые для жизни товары. Ранее в пятницу в МЧС сообщили, что в новую партию помощи вошли продовольствие, лекарства, одеяла, одежда и обувь, а также предметы личной гигиены. В ведомстве также отметили, что гуманитарная миссия для жителей Газы реализуется по указанию президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова.

В этот же день Путин созвонился с президентом Палестины Махмудом Аббасом и сообщил ему, что Россия продолжит поставлять в палестинский анклав необходимые продовольствия. Президенты подчеркнули важность скорейшего прекращения огня и возобновления политического процесса, предусматривающего условия палестинской стороны.

Ранее, 18 декабря, заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс заявил, что гуманитарный кризис в секторе Газа стал «худшим на свете», так как люди не могут даже бежать из анклава. Он также обратил внимание на то, что гуманитарная катастрофа в секторе Газа вступает в новую фазу, «болезни и голод начинают быть основной причиной смерти и лишений».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после того, как 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.