Сенаторы США потребовали у Байдена правовых обоснований ударов по хуситам

Несколько сенаторов потребовали от президента США Джо Байдена предоставить правовое обоснование ударов по хуситам в Йемене. Об этом в среду, 24 января, сообщает издание Defence News (DN).

«Всё большее число законодателей из обеих партий ставит под сомнение, обладает ли президент Джо Байден правовыми полномочиями для нанесения ударов по йеменским хуситам. Сенатор Тим Кейн с тремя другими сенаторами во вторник направил Байдену письмо, в котором потребовал от него стратегического и правового обоснования недавних ударов», — говорится в материале издания.

Сенатор Тим Кейн, демократ от Вирджинии, сообщил DN, что в настоящее время конгресс США не давал разрешения на военные действия против хуситов в Красном море или Йемене.

Сенаторы в своем письме отметили, что «можно также утверждать, что направление военных действий для защиты коммерческого судоходства США находится в пределах его полномочий». Однако «большинство судов, проходящих транзитом через Красное море, не являются судами США, что вызывает вопросы о том, в какой степени эти полномочия могут быть реализованы».

О начале ударов США и Великобритании по объектам хуситов в Йемене в ночь на 12 января сообщил телеканал Al Arabiya. Удары истребителями и крылатыми ракетами «Томагавк» были совершены в подконтрольных движению районах страны.

После этого президент США Джо Байден подтвердил атаки. Он назвал удары ответом на «беспрецедентные нападения хуситов на международные морские суда в Красном море» и отметил, что атака имела оборонительный характер. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что удары коалиции были направлены на военную инфраструктуру движения.

Как позже заявил заместитель министра иностранных дел в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейн аль-Эззи, США и Великобритания заплатят за нападение.

В свою очередь, Россия осудила удары США и Великобритании по Йемену и не считает их легитимными. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данную атаку угрозой миру и безопасности. В связи с чем Россия запросила на 12 января срочное заседание Совета Безопасности ООН.

Член политбюро Мухаммад аль-Бухейти в беседе с «Известиями» заявил, что для «Ансар Аллах» прямое противостояние с Западом является лучшим вариантом. Также он указал, что движение наносит удары по кораблям США и Великобритании в Красном море, судоходству других стран в регионе гарантирована безопасность.

Йеменские хуситы атаковали корабли в Красном море с конца 2023 года. По их заявлениям, суда были связаны с Израилем и атаки совершались на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Первое сообщение о такой атаке появилось 3 декабря на сайте UKMTO. Со стороны Йемена были зафиксированы активность БПЛА и возможный взрыв в окрестностях Баб-эль-Мандебского пролива. В тот же день эсминец ВМС США USS Carney был атакован выпущенными из Йемена беспилотниками и ракетами.

В конце декабря глава Пентагона объявил о начале в Красном море операции «Страж процветания», проводимой силами США и ряда других государств. Член политического совета хуситского движения «Ансар Аллах» Мухаммед Али аль-Хуси заявил, что суда стран, которые присоединились к коалиции Соединенных Штатов по защите Красного моря, будут атакованы.