Карты на столб: для сотовой связи будут массово использовать уличные фонари
Фонарные столбы переделают для нужд сотовой связи и размещения мобильного оборудования, узнали «Известия». Ведомства должны разработать правила замены таких объектов на опоры двойного назначения. Это нужно для улучшения качества связи и развития 5G в будущем. Как это удешевит установку оборудования и не скажется ли на здоровье людей — разбирались «Известия».
Столбовые связисты
В РФ хотят утвердить единые правила строительства мачт освещения и фонарных столбов в городах и селах на более современные, двойного назначения — их конструкция должна предусматривать возможность размещения оборудования связи. Об этом говорится в проекте решения Совета при развития цифровой экономики при Совфеде — он намерен поручить профильным ведомствам, Минстрою, Минэнерго и Минцифры, разработку стандартов таких антенно-мачтовых сооружений. Обсуждение этого и других вопросов отрасли намечено на конец января. С документом ознакомились «Известия».
Редакция направила запросы в ведомства, а также в Совфед.
О существовании подобных инициатив известно и одному из федеральных операторов связи, сообщил близкий к нему источник.
Минцифры ознакомилось с рекомендациями Совета Федерации. Необходимо обсудить предложения с другими заинтересованными ведомствами, сказали в пресс-службе министерства.
Как отмечают участники рынка, мачты двойного назначения уже широко используются в городах-миллионниках, однако единых требований к этим объектам в России пока не введено. В 2022 году вопрос стандартизации обсуждался в рамках рабочей группы проекта АНО «Цифровая экономика», в ней участвовали представители основных мобильных и инфраструктурных операторов, напомнили в «Мегафоне». По итогам была организована пилотная зона в Сочи для испытания современных опор, а также разработаны проекты нормативно-правовых актов в части развития рынка таких объектов. Но с федеральными органами власти этот вопрос детально еще не прорабатывался, добавляют в «Мегафоне».
— Мы поддерживаем идею внедрения единых и понятных требований к опорам двойного назначения. Это облегчит доступ операторов связи к объектам федеральной собственности для размещения телеком-оборудования, а государству позволит эффективнее развивать проекты умных и безопасных городов, — добавил представитель «Мегафона».
Вопрос о стандартизации мачт освещения, на доступ к которым претендуют связисты, действительно важен, уверены опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка. Это ликвидирует огромный пласт споров между местными властями, энергетиками и операторами, считает руководитель проекта Content Review Сергей Половников.
— У местных властей исчезнет формальный повод отказать в размещении инфраструктуры связи на мачтах освещения под предлогом того, что эти объекты не выдержат нагрузки. Стандартизация также сократит возможности энергетиков требовать со связистов чрезмерную плату за размещение сотового и фиксированного оборудования на мачтах, — указал эксперт.
Фонарь фонарю рознь
Переиспользование муниципальной и транспортной инфраструктуры на государственном уровне достаточно распространено во многих странах, которое получило еще большее распространение с увеличением плотности сетей сотовой связи в крупнейших городах, рассказал «Известиям» один из специалистов по планированию сотовых сетей.
— Например, в Японии для сотовой связи предоставлена возможность использовать не только опоры освещения, но и все светофоры. Практика использования опор двойного назначения распространена и в Европе. Создание в РФ типового порядка на федеральном уровне позволит тиражировать опыт передовых городов без необходимости обосновывать важность такого подхода в каждом отдельном регионе, — полагает собеседник «Известий».
Обычный фонарный столб не выдержит дополнительной нагрузки, поэтому инфраструктурные компании еще около 10 лет назад стали предлагать муниципалитетам их замену на современные мощные конструкции с энергосберегающими светильниками вместо ламп накаливания. А взамен получали возможность размещать на этих опорах базовые станции, напомнил партнер Comnews Research Леонид Коник. Например, в 2013 году компания «Русские башни» начала установку первой тысячи таких конструкций совместно с «Моссветом» и «Ленсветом».
— Время было выбрано не случайно: тогда в России началось масштабное развертывание сетей сотовой связи четвертого поколения (LTE), в которых используются радиочастоты более высоких диапазонов, чем в 3G или 2G (GSM), — рассказал «Известиям» эксперт. — Для LTE требуется установить в несколько раз больше базовых станций, чем в 3G и тем более в стандарте GSM, в городе это вызывает особые проблемы, так как мест размещения базовых станций не так много.
Поэтому опоры освещения, которые есть на каждой улице, стали лакомыми объектами для этих целей, отметил он.
— Но опор двойного назначения, не говоря уже о многофункциональных, на которых можно устанавливать камеры видеонаблюдения, оборудование WiFi, метеостанции, зарядные устройства для электротранспорта и другое, в России пока меньшинство. Даже в Москве их примерно 7 тыс., тогда как общее количество опор освещения в столице приближается к 700 тыс. единиц, — отметил Леонид Коник.
Поэтому если на государственном уровне будет принята программа и порядок замены старых фонарных столбов на новые опоры двойного назначения, это обеспечит прорыв в охвате городов и населенных пунктов современными технологиями мобильной связи, добавил эксперт.
— Мы поддерживаем инициативу и готовы проработать ее с регулятором и остальными участниками рынка. Такие опоры — фактически единственная возможность легального размещения базовых станций в плотной городской застройке. На крышах жилых домов часто нет такой возможности из-за сложных процедур согласования с жильцами, — отметила представитель Tele2 Дарья Колесникова.
Необходимо разрабатывать нормативную базу с учетом недискриминационного доступа к объектам естественных монополий (опоры ЛЭП и наружного освещения) — без этого не исключается деградация сотовой связи, что может привести к росту недовольства населения качеством услуг, усложнению оперативного вызова экстренных служб, невозможности работы цифровых услуг и сервисов, перечислили в компании.
МТС в целом поддерживает инициативу по разработке типового порядка замены устаревших опор уличного освещения на новые двойного назначения в необходимых для операторов связи локациях, отметили в компании. Это ускорит и удешевит процесс замены и модернизации инфраструктуры, считает ее представитель.
Рано или поздно в России появятся сотовые сети пятого поколения, а может быть, и сразу 6G, отмечает Леонид Коник.
— В стандартах 5G/6G используются более высокие частоты, чем в 2G, 3G. В 6G это требует размещения базовых станций буквально через каждые 10–30 м. Для чего нужно задействовать все опоры освещения, а также то, что по-английски называется уличной мебелью (street furniture): рекламные щиты и лайтбоксы, остановки общественного транспорта, светофоры и даже памятники, — рассуждает эксперт.
Единые правила размещения оборудования на мачтах и столбах освещения помогут освободить операторов от претензий со стороны чиновников местного уровня, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Расходы на строительство инфраструктуры связи станут более предсказуемыми, полагает он. Это улучшит качество связи и мобильного интернета, работающего на существующих стандартах связи, а в перспективе станет хорошим заделом для развития 5G, добавил эксперт.
Впрочем, появление большого количества новых объектов связи, теоретически, может вызвать у какой-то части населения вопросы о безопасности, повышении уровня излучения, отметил Денис Кусков из TelecomDaily. Но на деле такие опасения напрасны: в РФ одни из самых жестких нормативов по излучению базовых станций — зачастую это даже препятствует развитию сетей, делает их строительство дороже, пояснил он.
К тому же чем ближе расположены базовые станции, тем меньшая мощность требуется для соединения со смартфонами, а следовательно, и ниже уровень излучения, добавил эксперт. По его мнению, властям и операторам целесообразно было бы провести разъяснительную работу.