Карты на столб: для сотовой связи будут массово использовать уличные фонари

Фонарные столбы переделают для нужд сотовой связи и размещения мобильного оборудования , узнали «Известия». Ведомства должны разработать правила замены таких объектов на опоры двойного назначения. Это нужно для улучшения качества связи и развития 5G в будущем. Как это удешевит установку оборудования и не скажется ли на здоровье людей — разбирались «Известия» .

Столбовые связисты

В РФ хотят утвердить единые правила строительства мачт освещения и фонарных столбов в городах и селах на более современные, двойного назначения — их конструкция должна предусматривать возможность размещения оборудования связи . Об этом говорится в проекте решения Совета при развития цифровой экономики при Совфеде — он намерен поручить профильным ведомствам, Минстрою, Минэнерго и Минцифры, разработку стандартов таких антенно-мачтовых сооружений. Обсуждение этого и других вопросов отрасли намечено на конец января. С документом ознакомились «Известия».

Редакция направила запросы в ведомства, а также в Совфед.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

О существовании подобных инициатив известно и одному из федеральных операторов связи, сообщил близкий к нему источник.

Минцифры ознакомилось с рекомендациями Совета Федерации. Необходимо обсудить предложения с другими заинтересованными ведомствами , сказали в пресс-службе министерства.

Как отмечают участники рынка, мачты двойного назначения уже широко используются в городах-миллионниках, однако единых требований к этим объектам в России пока не введено . В 2022 году вопрос стандартизации обсуждался в рамках рабочей группы проекта АНО «Цифровая экономика», в ней участвовали представители основных мобильных и инфраструктурных операторов, напомнили в «Мегафоне». По итогам была организована пилотная зона в Сочи для испытания современных опор, а также разработаны проекты нормативно-правовых актов в части развития рынка таких объектов . Но с федеральными органами власти этот вопрос детально еще не прорабатывался , добавляют в «Мегафоне».

— Мы поддерживаем идею внедрения единых и понятных требований к опорам двойного назначения. Это облегчит доступ операторов связи к объектам федеральной собственности для размещения телеком-оборудования, а государству позволит эффективнее развивать проекты умных и безопасных городов , — добавил представитель «Мегафона».

Вопрос о стандартизации мачт освещения, на доступ к которым претендуют связисты, действительно важен, уверены опрошенные «Известиями» эксперты и участники рынка. Это ликвидирует огромный пласт споров между местными властями, энергетиками и операторами , считает руководитель проекта Content Review Сергей Половников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— У местных властей исчезнет формальный повод отказать в размещении инфраструктуры связи на мачтах освещения под предлогом того, что эти объекты не выдержат нагрузки . Стандартизация также сократит возможности энергетиков требовать со связистов чрезмерную плату за размещение сотового и фиксированного оборудования на мачтах, — указал эксперт.

Фонарь фонарю рознь

Переиспользование муниципальной и транспортной инфраструктуры на государственном уровне достаточно распространено во многих странах, которое получило еще большее распространение с увеличением плотности сетей сотовой связи в крупнейших городах , рассказал «Известиям» один из специалистов по планированию сотовых сетей.

— Например, в Японии для сотовой связи предоставлена возможность использовать не только опоры освещения, но и все светофоры . Практика использования опор двойного назначения распространена и в Европе . Создание в РФ типового порядка на федеральном уровне позволит тиражировать опыт передовых городов без необходимости обосновывать важность такого подхода в каждом отдельном регионе , — полагает собеседник «Известий».

Фото: Global Look Press/AFLO/Rodrigo Reyes Marin

Обычный фонарный столб не выдержит дополнительной нагрузки, поэтому инфраструктурные компании еще около 10 лет назад стали предлагать муниципалитетам их замену на современные мощные конструкции с энергосберегающими светильниками вместо ламп накаливания. А взамен получали возможность размещать на этих опорах базовые станции , напомнил партнер Comnews Research Леонид Коник. Например, в 2013 году компания «Русские башни» начала установку первой тысячи таких конструкций совместно с «Моссветом» и «Ленсветом» .

— Время было выбрано не случайно: тогда в России началось масштабное развертывание сетей сотовой связи четвертого поколения (LTE), в которых используются радиочастоты более высоких диапазонов, чем в 3G или 2G (GSM), — рассказал «Известиям» эксперт. — Для LTE требуется установить в несколько раз больше базовых станций, чем в 3G и тем более в стандарте GSM , в городе это вызывает особые проблемы, так как мест размещения базовых станций не так много.

Поэтому опоры освещения, которые есть на каждой улице, стали лакомыми объектами для этих целей, отметил он.

— Но опор двойного назначения, не говоря уже о многофункциональных, на которых можно устанавливать камеры видеонаблюдения, оборудование WiFi, метеостанции, зарядные устройства для электротранспорта и другое, в России пока меньшинство. Даже в Москве их примерно 7 тыс., тогда как общее количество опор освещения в столице приближается к 700 тыс. единиц , — отметил Леонид Коник.

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Поэтому если на государственном уровне будет принята программа и порядок замены старых фонарных столбов на новые опоры двойного назначения, это обеспечит прорыв в охвате городов и населенных пунктов современными технологиями мобильной связи , добавил эксперт.

— Мы поддерживаем инициативу и готовы проработать ее с регулятором и остальными участниками рынка. Такие опоры — фактически единственная возможность легального размещения базовых станций в плотной городской застройке . На крышах жилых домов часто нет такой возможности из-за сложных процедур согласования с жильцами, — отметила представитель Tele2 Дарья Колесникова.

Необходимо разрабатывать нормативную базу с учетом недискриминационного доступа к объектам естественных монополий (опоры ЛЭП и наружного освещения) — без этого не исключается деградация сотовой связи, что может привести к росту недовольства населения качеством услуг, усложнению оперативного вызова экстренных служб, невозможности работы цифровых услуг и сервисов , перечислили в компании.

МТС в целом поддерживает инициативу по разработке типового порядка замены устаревших опор уличного освещения на новые двойного назначения в необходимых для операторов связи локациях, отметили в компании. Это ускорит и удешевит процесс замены и модернизации инфраструктуры , считает ее представитель.

Рано или поздно в России появятся сотовые сети пятого поколения, а может быть, и сразу 6G, отмечает Леонид Коник.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— В стандартах 5G/6G используются более высокие частоты, чем в 2G, 3G. В 6G это требует размещения базовых станций буквально через каждые 10–30 м . Для чего нужно задействовать все опоры освещения , а также то, что по-английски называется уличной мебелью (street furniture): рекламные щиты и лайтбоксы, остановки общественного транспорта, светофоры и даже памятники , — рассуждает эксперт.

Единые правила размещения оборудования на мачтах и столбах освещения помогут освободить операторов от претензий со стороны чиновников местного уровня , считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Расходы на строительство инфраструктуры связи станут более предсказуемыми , полагает он. Это улучшит качество связи и мобильного интернета, работающего на существующих стандартах связи, а в перспективе станет хорошим заделом для развития 5G , добавил эксперт.

Впрочем, появление большого количества новых объектов связи, теоретически, может вызвать у какой-то части населения вопросы о безопасности, повышении уровня излучения , отметил Денис Кусков из TelecomDaily. Но на деле такие опасения напрасны: в РФ одни из самых жестких нормативов по излучению базовых станций — зачастую это даже препятствует развитию сетей, делает их строительство дороже, пояснил он.