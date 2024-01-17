Карта, биты: в России выросла зона покрытия сотовой связью
Россия увеличила зону покрытия мобильной связью, несмотря на санкции и дефицит оборудования. Это констатировала американская исследовательская компания Ookla. Данные подтверждает и российская TelecomDaily: за год доля территорий в густонасленных районах страны, не покрытых сотовой связью, сократилась с 10 до 8%. Запасы оборудования у операторов позволяют расширять географию бизнеса, утверждают эксперты. Помогает и оптимизация использования частотного ресурса, добавляют специалисты.
Повышающийся коэффициент
Покрытие мобильного интернета и сотовой связи в целом в РФ во втором полугодии 2023-го, несмотря на санкции и дефицит оборудования, улучшилось. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего в мире измерителя скорости и доступности мобильного интернета Ookla.
Характеризующий покрытие интегральный коэффициент Coverege Score, который компания рассчитывает для российских федеральных операторов, вырос у всех четырех. Максимален он для «Мегафона» — 666 (увеличение ко второму полугодию на 4,3%). Далее следуют МТС с 571 (плюс чуть менее 1%), Tele2 (541 — прирост на 23,5%) и «Билайн» (плюс 4,1%, до 430).
При расчете Coverege Score Ookla учитывает общую географию работы сети оператора, а также стандарты связи (2G, 3G, 4G), с помощью которых абоненты выходят в интернет. Принимается во внимание и доля, которую сети конкретного оператора занимают в общем покрытии России сотовыми сетями. Максимально возможная величина коэффициента — 1000. Теоретически она достижима, если у одного оператора покрытие страны такое же, как у вместе взятых конкурентов, при этом на всей обслуживаемой территории работает только 4G.
Как свидетельствуют карты покрытия, которые приводит Ookla, за год в РФ сократилось количество «мертвых зон», в которых нет никакой сотовой связи (в основном они сохраняются на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в труднодоступных регионах Сибири). По расчетам экспертов компании, уменьшилось и количество мест, где нет мобильного интернета или он работает очень медленно.
Если год назад было не покрыто сотовой связью около 10% территории России, где население проживает более или менее компактно, то сейчас это около 8%, рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Его компания замеряет скорость доступа и доступность мобильной связи с помощью собственного приложения «Мегабитус». При этом зона действия LTE на охваченных сотовой связью территориях увеличилась примерно с 70 до 77%, отмечает он.
Успехи российских связистов Ookla отмечала и ранее. В условиях, когда новые базовые станции в РФ не поставляются (во всяком случае, официально) операторам в прошлом году удалось нарастить среднюю скорость загрузки через мобильный интернет на 10%, чуть выросла и скорость передачи данных от абонента, отмечено в материалах компании. Величина пингов (то есть задержек при передаче пакетов с информацией) за год практически не изменилась.
Несмотря на это, РФ все-таки выбыла из первой сотни стран с самым быстрым мобильным интернетом. Но связано это не с деградацией качества связи, а с тем, что в целом в мире с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го скорость мобильного интернета выросла на 43%. Во многих странах уже внедряется 5G, в РФ его пока нет, объясняли такую диспропорцию участники рынка.
Как следует из материалов Ookla, во втором полугодии 2023-го медианная скорость загрузки данных в сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и «Билайна» составила 29,5 Мбит/с, 24,6 Мбит/с, 19,2 Мбит/с и 25,8 Мбит/с соответственно.
— Расширение покрытия с точки зрения использования оборудования — более простая задача, чем наращивание емкости. Оно больше упирается в проблемы энергоснабжения и организации каналов связи для базовых станций, — отметил собеседник «Известий» на рынке проектирования сотовых сетей.
На протяжении последних лет Минцифры постоянно стимулирует операторов к сокращению цифрового неравенства и совместному использованию инфраструктуры, напомнил он. Видимо, это и отражается в оценке Ookla, не исключил источник. При этом оборудование для сельской местности менее сложное, чем используемое для крупных городов,— возможно, запасы такой техники довольно велики, полагает он.
Сетевые перестановки
Операторы продолжают инвестировать в развитие сетей, помимо этого, используется технология совместного использования базовых станций операторами связи (RAN Sharing,), отметили в пресс-службе Минцифры.
Один из его приоритетных проектов — «Устранение цифрового неравенства», позволит к 2030 году провести интернет во все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек, напомнили в ведомстве. В рамках проекта на конец 2023-го высокоскоростным мобильным интернетом обеспечены 4733 населенных пункта, в которых проживают от 100 до 500 человек, сообщили в Минцифры. В 2024 году к мобильному интернету подключат еще 1481 населенный пункт.
— «Мегафон» не только расширяет покрытие, в том числе в регионах и небольших населенных пунктах, но и работает над повышением эффективности действующей инфраструктуры: реализует программу рефарминга, а также повышает пропускную способность в каналах связи с популярными сервисами, — отметил представитель компании.
С 2022 года оператор тестирует различные типы сетевого оборудования как иностранного, так и российского производства. Запас установок и комплектующих важен для предоставления качественного сервиса абонентам, поэтому компания постоянно работает над расширением сети поставщиков, добавили в «Мегафоне».
В «Вымпелкоме» для поддержания качественных характеристик проводят рефарминг (перевод 4G на частоты, предназначенные для более старых технологий), оптимизацию сети и точечные расширения, отметили в пресс-службе компании. Например, в 2023 году оператор ввел в эксплуатацию большое количество базовых станций, провел рефарминг более чем в 30 регионах России, что позволило улучшить качество связи, расширить зону покрытия и увеличить скорость интернета, добавил его представитель. Также «Вымпелком» принимает участие в проекте по устранению цифрового неравенства — вместе с «Ростелекомом» создает устойчивую сотовую связь и предоставляем доступ в интернет в селах с населением от 100 человек, добавляет он.
— Несмотря на дефицит оборудования, Tele2 за первые три квартала 2023 года увеличило покрытие сетями 4G (в расчете от общего населения РФ) на 0,31%, 3G — на 0,09%, сетями 2G — на 0,24%, — утверждает его представитель Дарья Колесникова. — От государства мы ожидаем таких мер поддержки, как беспрепятственное размещение оборудования на объектах государственной и муниципальной собственности.
Отказы в выдаче разрешений на размещение сооружений связи на таких земельных участках негативно влияют на развитие покрытия и качества услуг, добавила она.
На ближайшее время вопрос с «железом» для МТС практически решен, утверждают в его пресс-службе.
— Еще до введения санкций мы успели закупить достаточное количество критически важного оборудования. Кроме того, в период пандемии с опережением выполнили программу по модернизации и расширению пропускной способности сети, — уверяют в МТС.
По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, данные Ookla четко отражают события на российском телеком-рынке. Несмотря на санкции и уход иностранных вендоров, сети сотовой связи расширяются, причем исключительно за счет зарубежных базовых станций. При этом операторы отдают приоритет площади охвата, а не емкости сети и скорости передачи данных, отметил он. Но всё же объем параллельного импорта сетевого оборудования стандарта LTE в России не покрывает всех потребностей сотовых операторов, поэтому они вынуждены маневрировать, добавил он.
Например, Tele2 весной прошлого года призналась, что стала размещать такое оборудование в два раза выше (в среднем на 16 м) — это позволило увеличить зону охвата каждой из них и высвободить свыше 1 тыс. базовых станций, отметил Леонид Коник. Но с увеличением площади покрытия базовой станции возрастает и количество абонентов, работающих через нее, а значит, и нагрузка, напомнил он. Поэтому с увеличением зоны охвата каждому абоненту достается меньше ресурсов сети, заключил эксперт.