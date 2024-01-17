Карта, биты: в России выросла зона покрытия сотовой связью

Россия увеличила зону покрытия мобильной связью, несмотря на санкции и дефицит оборудования . Это констатировала американская исследовательская компания Ookla. Данные подтверждает и российская TelecomDaily: за год доля территорий в густонасленных районах страны, не покрытых сотовой связью, сократилась с 10 до 8% . Запасы оборудования у операторов позволяют расширять географию бизнеса , утверждают эксперты. Помогает и оптимизация использования частотного ресурса , добавляют специалисты.

Повышающийся коэффициент

Покрытие мобильного интернета и сотовой связи в целом в РФ во втором полугодии 2023-го, несмотря на санкции и дефицит оборудования, улучшилось. Об этом свидетельствуют данные крупнейшего в мире измерителя скорости и доступности мобильного интернета Ookla.

Характеризующий покрытие интегральный коэффициент Coverege Score, который компания рассчитывает для российских федеральных операторов, вырос у всех четырех. Максимален он для «Мегафона» — 666 (увеличение ко второму полугодию на 4,3%). Далее следуют МТС с 571 (плюс чуть менее 1%), Tele2 (541 — прирост на 23,5%) и «Билайн» (плюс 4,1%, до 430) .

При расчете Coverege Score Ookla учитывает общую географию работы сети оператора, а также стандарты связи (2G, 3G, 4G), с помощью которых абоненты выходят в интернет . Принимается во внимание и доля, которую сети конкретного оператора занимают в общем покрытии России сотовыми сетями . Максимально возможная величина коэффициента — 1000 . Теоретически она достижима, если у одного оператора покрытие страны такое же, как у вместе взятых конкурентов, при этом на всей обслуживаемой территории работает только 4G.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Как свидетельствуют карты покрытия, которые приводит Ookla, за год в РФ сократилось количество «мертвых зон», в которых нет никакой сотовой связи (в основном они сохраняются на Крайнем Севере, Дальнем Востоке и в труднодоступных регионах Сибири) . По расчетам экспертов компании, уменьшилось и количество мест, где нет мобильного интернета или он работает очень медленно .

Если год назад было не покрыто сотовой связью около 10% территории России, где население проживает более или менее компактно, то сейчас это около 8% , рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Его компания замеряет скорость доступа и доступность мобильной связи с помощью собственного приложения «Мегабитус» . При этом зона действия LTE на охваченных сотовой связью территориях увеличилась примерно с 70 до 77% , отмечает он.

Успехи российских связистов Ookla отмечала и ранее. В условиях, когда новые базовые станции в РФ не поставляются (во всяком случае, официально) операторам в прошлом году удалось нарастить среднюю скорость загрузки через мобильный интернет на 10%, чуть выросла и скорость передачи данных от абонента , отмечено в материалах компании. Величина пингов (то есть задержек при передаче пакетов с информацией) за год практически не изменилась.

Несмотря на это, РФ все-таки выбыла из первой сотни стран с самым быстрым мобильным интернетом. Но связано это не с деградацией качества связи, а с тем, что в целом в мире с ноября 2022 года по ноябрь 2023-го скорость мобильного интернета выросла на 43%. Во многих странах уже внедряется 5G, в РФ его пока нет , объясняли такую диспропорцию участники рынка.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Как следует из материалов Ookla, во втором полугодии 2023-го медианная скорость загрузки данных в сетях «Мегафона», МТС, Tele2 и «Билайна» составила 29,5 Мбит/с, 24,6 Мбит/с, 19,2 Мбит/с и 25,8 Мбит/с соответственно.

— Расширение покрытия с точки зрения использования оборудования — более простая задача, чем наращивание емкости. Оно больше упирается в проблемы энергоснабжения и организации каналов связи для базовых станций , — отметил собеседник «Известий» на рынке проектирования сотовых сетей.

На протяжении последних лет Минцифры постоянно стимулирует операторов к сокращению цифрового неравенства и совместному использованию инфраструктуры , напомнил он. Видимо, это и отражается в оценке Ookla, не исключил источник. При этом оборудование для сельской местности менее сложное, чем используемое для крупных городов,— возможно, запасы такой техники довольно велики , полагает он.

Сетевые перестановки

Операторы продолжают инвестировать в развитие сетей, помимо этого, используется технология совместного использования базовых станций операторами связи (RAN Sharing,), отметили в пресс-службе Минцифры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Один из его приоритетных проектов — «Устранение цифрового неравенства», позволит к 2030 году провести интернет во все населенные пункты, где живет от 100 до 500 человек , напомнили в ведомстве. В рамках проекта на конец 2023-го высокоскоростным мобильным интернетом обеспечены 4733 населенных пункта, в которых проживают от 100 до 500 человек , сообщили в Минцифры. В 2024 году к мобильному интернету подключат еще 1481 населенный пункт .

— «Мегафон» не только расширяет покрытие, в том числе в регионах и небольших населенных пунктах, но и работает над повышением эффективности действующей инфраструктуры : реализует программу рефарминга, а также повышает пропускную способность в каналах связи с популярными сервисами, — отметил представитель компании.

С 2022 года оператор тестирует различные типы сетевого оборудования как иностранного, так и российского производства . Запас установок и комплектующих важен для предоставления качественного сервиса абонентам, поэтому компания постоянно работает над расширением сети поставщиков , добавили в «Мегафоне».

В «Вымпелкоме» для поддержания качественных характеристик проводят рефарминг (перевод 4G на частоты, предназначенные для более старых технологий), оптимизацию сети и точечные расширения , отметили в пресс-службе компании. Например, в 2023 году оператор ввел в эксплуатацию большое количество базовых станций, провел рефарминг более чем в 30 регионах России, что позволило улучшить качество связи, расширить зону покрытия и увеличить скорость интернета , добавил его представитель. Также «Вымпелком» принимает участие в проекте по устранению цифрового неравенства — вместе с «Ростелекомом» создает устойчивую сотовую связь и предоставляем доступ в интернет в селах с населением от 100 человек, добавляет он.

Фото: ТАСС/Сергей Коньков

— Несмотря на дефицит оборудования, Tele2 за первые три квартала 2023 года увеличило покрытие сетями 4G (в расчете от общего населения РФ) на 0,31%, 3G — на 0,09%, сетями 2G — на 0,24% , — утверждает его представитель Дарья Колесникова. — От государства мы ожидаем таких мер поддержки, как беспрепятственное размещение оборудования на объектах государственной и муниципальной собственности .

Отказы в выдаче разрешений на размещение сооружений связи на таких земельных участках негативно влияют на развитие покрытия и качества услуг, добавила она.

На ближайшее время вопрос с «железом» для МТС практически решен , утверждают в его пресс-службе.

— Еще до введения санкций мы успели закупить достаточное количество критически важного оборудования . Кроме того, в период пандемии с опережением выполнили программу по модернизации и расширению пропускной способности сети, — уверяют в МТС.

По словам партнера ComNews Research Леонида Коника, данные Ookla четко отражают события на российском телеком-рынке . Несмотря на санкции и уход иностранных вендоров, сети сотовой связи расширяются, причем исключительно за счет зарубежных базовых станций . При этом операторы отдают приоритет площади охвата, а не емкости сети и скорости передачи данных , отметил он. Но всё же объем параллельного импорта сетевого оборудования стандарта LTE в России не покрывает всех потребностей сотовых операторов , поэтому они вынуждены маневрировать, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина