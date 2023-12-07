Реклама
Прямой эфир
Мир
Песков отреагировал на планы G7 ввести санкции на алмазы
Мир
Песков заявил о невозможности победить Россию на поле боя
Мир
Al Jazeera сообщил о сбитом ВМС США беспилотнике на юге Красного моря
Мир
Песков указал на дальнейшее сотрудничество РФ и Саудовской Аравии в инвестициях
Мир
Министры иностранных дел G7 призвали КНДР ликвидировать имеющиеся ракеты
Мир
Песков сообщил о продолжении переговоров Путина и саудовского кронпринца
Мир
Байден выразил уверенность в атаке России на страны НАТО после победы в СВО
Мир
В МИД РФ высказались за укрепление безопасности Абхазии и Южной Осетии
Мир
В ХАМАС заявили о тысячах тел погибших под завалами в секторе Газа
Мир
США сообщили о планах размещения в секторе Газа международных сил безопасности
Мир
Байден призвал конгресс срочно утвердить запрос о средствах для Киева
Мир
Лидеры G7 заявили о неизменности своей позиции по Тайваню
Мир
США выделили Украине новый пакет вооружений на сумму до $175 млн
Мир
Генсек ООН предрек обрушение общественного порядка в секторе Газа
Мир
Британцев предупредили о проблемах с отоплением на Рождество из-за высоких цен

Диалог на частоту: операторы смогут ускорить покрытие дорог быстрым интернетом

Какие диапазоны передадут связистам и как это повлияет на телевещание
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Операторы смогут ускорить покрытие дорог и небольших населенных пунктов быстрым интернетом. Власти в 2024 году планируют согласовать процедуры выделения связистам частот в диапазоне 700 МГц, узнали «Известия». Запустить такой процесс госкомиссия может уже в конце декабря. Телевещателям, которые до сих пор занимают этот ресурс, будет предложено перейти в более низкие диапазоны. Передача связистам новых частот также улучшит отношения РФ с дружественными приграничными странами, в которых операторы хотят запускать перспективные радиотехнологии, в том числе 5G.

На незнакомой частоте

Процесс передачи операторам частот в диапазоне 694–790 МГц (700 МГц), необходимых сотовым операторам для организации мобильного интернета вдоль автотрасс и в небольших населенных пунктах, может начаться уже в 2024-м. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия».

План работы комиссии на вторую половину будущего года предусматривает разработку условий для высвобождения полосы, занятой сейчас операторами эфирного цифрового ТВ, говорится в нем. После выработки этих условий до конца 2024-го может начаться фактический процесс перестройки сети телевещания ФГУП «Российская теле- и радиовещательная сеть» (РТРС) так, чтобы на 700 МГц смогли работать сотовые компании.

Эксперимент по переводу цифрового ТВ на частоты 470–694 МГц начнется в следующем году в трех пилотных регионах — в Дагестане, Калмыкии и Астраханской области. Для них уже провели работы по поиску и приграничной координации альтернативных каналов, говорится в документах комиссии.

Частотная занятость: операторам увеличат плату за использование 4G в 10 раз
Как рост расходов компаний скажется на абонентах

Эти регионы были выбраны потому, что «телевизионная нагрузка на 700 МГц в них ниже, чем в других», рассказал «Известиям» источник, близкий одному из профильных ведомств. Помимо этого, субъекты находятся близко к соседним странам, которые также планируют высвобождать диапазон 700 МГц, что требует совместных действий по перепланированию. Насколько полученный в них опыт будет востребован в других субъектах, зависит от договоренности с вещателями, добавил он.

«Известия» направили запросы в Минцифры, курирующее работу ГКРЧ, а также в РТРС.

После того как будет решен вопрос о поиске альтернативных каналов для перевода передатчиков цифрового ТВ на другие частоты, освобождение диапазона займет 1,5–2 года, описывал ранее ситуацию «Известиям» бывший замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким.

Частоты в диапазоне 700 МГц нужны российским операторам для развертывания LTE, а в перспективе и 5G, объяснил один из экспертов по радиочастотному планированию. Такие сети должны обеспечивать доступ к мобильной связи на селе, вдоль авто- и железных дорог, а в крупных городах — усиливать сигнал в закрытых помещениях, сказал он.

По его словам, частоты 700 МГц были выделены для развертывания LTE решением ГКРЧ еще в 2011 году. Операторы исправно платят за их использование, но фактически запустить на них сети не могут до сих пор, утверждает собеседник «Известий».

— Мы приветствуем такое начинание регулятора. Технически это позволит высвободить спектр для сетей мобильной связи, — отметили в пресс-службе «МегаФона». — Однако для практического их внедрения необходимо получить еще согласие вещателей. Надеемся, что регулятор решит и эту административную задачу.

Дорожная установка: в РФ упростят строительство телеком-сетей вдоль автотрасс
Как это отразится на сотовых операторах и их абонентах

По словам представителя оператора, диапазон 700 МГц крайне актуален для России, поскольку он эффективен для создания обширных зон покрытия сотовых сетей и предоставления многих сервисов населению.

-— Поэтому мы считаем, что его передача операторам стала бы логичным и закономерным шагом, — добавляют в «МегаФоне».

В условиях дефицита частот и растущего потребления трафика телеком-операторы заинтересованы в получении ресурса, в том числе «второго цифрового дивиденда», 694–790 МГц для развертывания сетей LTE и в будущем 5G, отметили в МТС. У частот в этом диапазоне широкий радиус действия, что расширит доступ населения к мобильному интернету и цифровым услугам, добавили в компании.

От Москвы и до окраин

Между тем вопрос о высвобождении частот 700 МГц интересует не только российских операторов, но и связистов из сопредельных стран. Например, ранее стало известно, что с просьбой о координации использования этого диапазона с российской стороны обратилось отраслевое ведомство Казахстана, рассказывал «Известиям» один из осведомленных участников рынка.

Примерно два года назад с такой же просьбой к властям РФ обратилось и белорусское минсвязи. Республике эти частоты нужны для запуска сетей 5G, но на расстоянии примерно 250 км от границы операторы республики этого сделать не смогут — помешает сигнал передатчиков цифрового ТВ, посчитали в ведомстве этой страны.

Низкие частоты интересны сотовым компаниям для охвата больших территорий с малым количеством абонентов — в частности, до сих пор не покрытых автотрасс и удаленных населенных пунктов, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. Среди диапазонов, стандартизованных на мировом уровне для сотовых сетей, для этих задач лучше всего подходит 694–790 МГц, добавил он.

Глухой тетеринг: ФАС обязала «большую четверку» отменить плату за раздачу интернета
Эксперты указывают на неоднозначность требования

Во всем мире он использовался для аналогового эфирного ТВ-вещания, но с переводом телевидения на цифровые технологии верхний дециметровый диапазон был высвобожден и во многих странах передан операторам мобильной связи. Именно по этой причине интервал от 694 до 790 МГц называют цифровым дивидендом. Сейчас он используется для вещания в цифре каналов первого и второго мультиплекса в некоторых регионах. Кроме того, еще 162 частоты, попадающих в него, используют региональные ТВ-компании, сохранившие аналоговое вещание, отметил Леонид Коник.

— С технической точки зрения нет ничего сложного в том, чтобы подыскать альтернативные три десятка частот для цифровых мультиплексов в более низком интервале 470–694 МГц, и опыта работы в нем у РТРС предостаточно. Вопрос — исключительно в решении административных проблем. Результатом станет расширение самой массовой и востребованной услуги в России — сотовой связи — на небольшие населенные пункты и остающиеся без связи автодороги. А эфирное телевидение без потерь может работать и в более низком диапазоне частот, — уверен эксперт.

Вопрос действительно надо решать — получив 700 МГц, операторы смогут без сверхусилий и затрат покрывать скоростным интернетом удаленные районы и ликвидировать «мертвые зоны», в которых сейчас его нет вообще, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Правда, чтобы использовать эти частоты на практике, придется преодолевать дефицит сетевого оборудования, к которому из-за санкций доступ связистов сейчас ограничен, заключил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023