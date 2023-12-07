Диалог на частоту: операторы смогут ускорить покрытие дорог быстрым интернетом

Операторы смогут ускорить покрытие дорог и небольших населенных пунктов быстрым интернетом. Власти в 2024 году планируют согласовать процедуры выделения связистам частот в диапазоне 700 МГц, узнали «Известия». Запустить такой процесс госкомиссия может уже в конце декабря. Телевещателям, которые до сих пор занимают этот ресурс, будет предложено перейти в более низкие диапазоны. Передача связистам новых частот также улучшит отношения РФ с дружественными приграничными странами, в которых операторы хотят запускать перспективные радиотехнологии, в том числе 5G.

На незнакомой частоте

Процесс передачи операторам частот в диапазоне 694–790 МГц (700 МГц), необходимых сотовым операторам для организации мобильного интернета вдоль автотрасс и в небольших населенных пунктах, может начаться уже в 2024-м. Это следует из материалов Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), с которыми ознакомились «Известия».

План работы комиссии на вторую половину будущего года предусматривает разработку условий для высвобождения полосы, занятой сейчас операторами эфирного цифрового ТВ, говорится в нем. После выработки этих условий до конца 2024-го может начаться фактический процесс перестройки сети телевещания ФГУП «Российская теле- и радиовещательная сеть» (РТРС) так, чтобы на 700 МГц смогли работать сотовые компании.

Эксперимент по переводу цифрового ТВ на частоты 470–694 МГц начнется в следующем году в трех пилотных регионах — в Дагестане, Калмыкии и Астраханской области. Для них уже провели работы по поиску и приграничной координации альтернативных каналов, говорится в документах комиссии.

Эти регионы были выбраны потому, что «телевизионная нагрузка на 700 МГц в них ниже, чем в других», рассказал «Известиям» источник, близкий одному из профильных ведомств. Помимо этого, субъекты находятся близко к соседним странам, которые также планируют высвобождать диапазон 700 МГц, что требует совместных действий по перепланированию. Насколько полученный в них опыт будет востребован в других субъектах, зависит от договоренности с вещателями, добавил он.

«Известия» направили запросы в Минцифры, курирующее работу ГКРЧ, а также в РТРС.

После того как будет решен вопрос о поиске альтернативных каналов для перевода передатчиков цифрового ТВ на другие частоты, освобождение диапазона займет 1,5–2 года, описывал ранее ситуацию «Известиям» бывший замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Дмитрий Ким.

Частоты в диапазоне 700 МГц нужны российским операторам для развертывания LTE, а в перспективе и 5G, объяснил один из экспертов по радиочастотному планированию. Такие сети должны обеспечивать доступ к мобильной связи на селе, вдоль авто- и железных дорог, а в крупных городах — усиливать сигнал в закрытых помещениях, сказал он.

По его словам, частоты 700 МГц были выделены для развертывания LTE решением ГКРЧ еще в 2011 году. Операторы исправно платят за их использование, но фактически запустить на них сети не могут до сих пор, утверждает собеседник «Известий».

— Мы приветствуем такое начинание регулятора. Технически это позволит высвободить спектр для сетей мобильной связи, — отметили в пресс-службе «МегаФона». — Однако для практического их внедрения необходимо получить еще согласие вещателей. Надеемся, что регулятор решит и эту административную задачу.

По словам представителя оператора, диапазон 700 МГц крайне актуален для России, поскольку он эффективен для создания обширных зон покрытия сотовых сетей и предоставления многих сервисов населению.

-— Поэтому мы считаем, что его передача операторам стала бы логичным и закономерным шагом, — добавляют в «МегаФоне».

В условиях дефицита частот и растущего потребления трафика телеком-операторы заинтересованы в получении ресурса, в том числе «второго цифрового дивиденда», 694–790 МГц для развертывания сетей LTE и в будущем 5G, отметили в МТС. У частот в этом диапазоне широкий радиус действия, что расширит доступ населения к мобильному интернету и цифровым услугам, добавили в компании.

От Москвы и до окраин

Между тем вопрос о высвобождении частот 700 МГц интересует не только российских операторов, но и связистов из сопредельных стран. Например, ранее стало известно, что с просьбой о координации использования этого диапазона с российской стороны обратилось отраслевое ведомство Казахстана, рассказывал «Известиям» один из осведомленных участников рынка.

Примерно два года назад с такой же просьбой к властям РФ обратилось и белорусское минсвязи. Республике эти частоты нужны для запуска сетей 5G, но на расстоянии примерно 250 км от границы операторы республики этого сделать не смогут — помешает сигнал передатчиков цифрового ТВ, посчитали в ведомстве этой страны.

Низкие частоты интересны сотовым компаниям для охвата больших территорий с малым количеством абонентов — в частности, до сих пор не покрытых автотрасс и удаленных населенных пунктов, отметил партнер ComNews Research Леонид Коник. Среди диапазонов, стандартизованных на мировом уровне для сотовых сетей, для этих задач лучше всего подходит 694–790 МГц, добавил он.

Во всем мире он использовался для аналогового эфирного ТВ-вещания, но с переводом телевидения на цифровые технологии верхний дециметровый диапазон был высвобожден и во многих странах передан операторам мобильной связи. Именно по этой причине интервал от 694 до 790 МГц называют цифровым дивидендом. Сейчас он используется для вещания в цифре каналов первого и второго мультиплекса в некоторых регионах. Кроме того, еще 162 частоты, попадающих в него, используют региональные ТВ-компании, сохранившие аналоговое вещание, отметил Леонид Коник.

— С технической точки зрения нет ничего сложного в том, чтобы подыскать альтернативные три десятка частот для цифровых мультиплексов в более низком интервале 470–694 МГц, и опыта работы в нем у РТРС предостаточно. Вопрос — исключительно в решении административных проблем. Результатом станет расширение самой массовой и востребованной услуги в России — сотовой связи — на небольшие населенные пункты и остающиеся без связи автодороги. А эфирное телевидение без потерь может работать и в более низком диапазоне частот, — уверен эксперт.

Вопрос действительно надо решать — получив 700 МГц, операторы смогут без сверхусилий и затрат покрывать скоростным интернетом удаленные районы и ликвидировать «мертвые зоны», в которых сейчас его нет вообще, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Правда, чтобы использовать эти частоты на практике, придется преодолевать дефицит сетевого оборудования, к которому из-за санкций доступ связистов сейчас ограничен, заключил он.