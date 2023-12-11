Частотный случай: диапазон для 5G поделят операторы и силовики

Военные и гражданские связисты смогут совместно использовать одни и те же частоты благодаря системе их динамического применения. Такую схему для ускорения внедрения 5G в России предложило внедрить Минцифры, узнали «Известия». Сети пятого поколения в определенных диапазонах смогут запускать гражданские операторы, но, если в зоне их действия включится оборудование силовиков, 5G будут на время глушиться. Без этого запустить сети пятого поколения в РФ малореально, считают эксперты и бизнес.

Надо делить и делиться

Минцифры подготовило предложения по динамическому использованию спектра для сетей 5G, говорится в материалах госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), c которыми ознакомились «Известия». Такая схема нужна, чтобы в дефицитном диапазоне, в котором помимо сотовых операторов работают и другие организации можно было применять частоты совместно. На 4,4–4,99 ГГц, о которых идет речь в материалах ГКРЧ, также работают радиовысотомеры, радиорелейные станции, станции фиксированного беспроводного доступа, наземное и космическое оборудование спутниковой связи.

Минцифры предлагает рассмотреть динамическое применение частот рабочей группе по их конверсии, итоги ее работы планируется представить в ГКРЧ до середины 2024 года, отмечается в материалах комиссии.

«По согласованию с Минобороны было принято решение о рассмотрении подходов к динамическому управлению с использованием радиочастотного спектра на площадке ГКРЧ на примере конкретных диапазонов радиочастот», — говорится в документах.

Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

«Известия» направили запрос в Минобороны.

Вопрос такого применения частот заложен в Стратегии развития отрасли связи, сообщил «Известиям» близкий к Минцифры источник. Речь идет об исследованиях по механизму совместного использования спектра с другими средствами и службами. Необходимо выбрать приоритетный для развития 5G-диапазон. Реализация инициативы еще обсуждается с заинтересованными ведомствами, уточнил он.

При динамическом использовании частот на них в случае необходимости работает оборудование более приоритетного потребителя, а работа менее приоритетных, в частности сотовых сетей 5G, на время прекращается, объяснил эту схему один из специалистов по управлению частотным спектром.

— В США эта схема реализована примерно так: если, например, к берегу подходит военный корабль, радиоэлектроника которого использует те же частоты, что и прибрежная 5G, эта сеть на время прекращает работу, абоненты «уходят» в 4G. Сеть 5G запрограммирована так, что сама понимает, в каких ситуациях ей нужно на какое-то время уступить место в эфире другим средствам связи, — объясняет он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Об изысканиях в области динамического использования спектра известно одному из участников рынка связи. По его словам, у одного из российских операторов есть опыт практического применения этого принципа.

— Для операторов такой механизм это возможность не получать постоянные ограничения на использование спектра, а применять его, когда он не используется в интересах основного пользователя. Как правило, это госорганы и организации, — объяснил он.

С учетом исследований загруженности спектра в диапазоне 4,4–4,99 ГГц внедрение сетей 5G в нем без принципа его динамического применения маловероятно или требует многолетних неокупаемых мероприятий по конверсии спектра, добавил источник «Известий».

Технология динамического распределения спектра (Dynamic spectrum sharing, DSS) впервые была стандартизована для использования в мобильных сетях в 2018 году, с появлением первой спецификации стандарта 5G, рассказал партнер Comnews Research Леонид Коник. Ее идея состоит в том, чтобы в условиях дефицита новых частот для пятого поколения оператор мог при необходимости задействовать для них имеющиеся из сетей предыдущих поколений, отмечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В «Мегафоне» отметили, что поддерживают инициативу Минцифры.

— В нашей сети уже есть реализованные решения по такому использованию спектра в диапазонах мобильной связи 4G. Эти решения доказали свою эффективность и позволили задействовать ранее недоступные частоты для нашей LTE, а также одновременно не допустить возникновения помех другим действующим пользователям в общих полосах спектра, — заявили в операторе.

Динамическое равновесие

Динамическое использование частот 5G может снять проблему с их конверсией, которая в силу некоторых причин не решается в России уже много лет, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Эта практика помогла бы обеспечить развитие сетей пятого поколения в стране: без такого доступа к ресурсу процесс станет заметно сложнее и дороже, отмечает он. Сотовым операторам и силовым структурам пока не удается договориться о совместном использовании частот — работа в динамическом режиме стала бы оптимальным компромиссом, надеется эксперт.

— «Ростелеком» последовательно поддерживает переход к совместному использованию радиочастотного спектра. В условиях дефицита и загруженности спектра такой подход может ускорить внедрение в России новых перспективных поколений связи, — сказал «Известиям» вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Если для LTE в России выделен сопоставимый с другими странами объем спектра, то рассматриваемого частотного ресурса для 5G не вполне достаточно, утверждает он. Нельзя сказать, что в России уникальная ситуация, во всем мире операторы связи сталкиваются с подобными проблемами и дефицитом радиочастотного ресурса. Но за рубежом уже пришли к выводу, что проблему дефицита спектра оптимально решать не путем конверсии, что долго и дорого, а внедряя его совместное динамическое использование, рассказал Борис Глазков. Это обеспечивает максимальный эффект как с технической, так и с экономической точки зрения.

Если Минцифры видит в DSS-инструмент, который позволит всем российским сотовым компаниям задействовать для 5G диапазон 4,4–4,99 ГГц, то придется реализовать мультиоператорское DSS-решение, считает Леонид Коник.

— В мире, насколько мне известно, такого пока никто не делал. Правда, в феврале 2023 года группа молодых ученых из Нанкинского университета аэронавтики и космонавтики опубликовала статью с описанием системы динамического распределения спектра для нескольких операторов, основой которой они предложили сделать блокчейн, — рассказывает эксперт.

Наверняка технология DSS поможет более эффективно распределять частоты в полосе 4,4–4,99 ГГц между всеми операторами, чем это было бы при нарезке данного диапазона для каждого из них в отдельности, полагает Леонид Коник. Правда, операторы не сильно стремятся в этот диапазон: он слишком высокий для покрытия сколько-нибудь значимых территорий, к тому же в нем работает далеко не любая базовая станция, заключил он.