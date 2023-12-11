 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Мир
США девять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Мир
Белый дом заявил об остатке $1 млрд для пополнения собственных арсеналов США
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Мир
Зеленский поговорил с выступившим против вступления Украины в ЕС Орбаном
Мир
Премьер Эстонии заявила о сложностях с сохранением единства ЕС
Мир
Милей назвал ситуацию в экономике Аргентины критической и предрек ее ухудшение
Мир
MWM сообщил о вербовке ВСУ иностранных наемников из-за больших потерь
Мир
В Египте на выборах президента проголосовали уже 5 млн человек
Мир
Блинкен выступил против прекращения огня в Газе
Мир
Производитель боеприпасов предупредил о глобальном дефиците пороха
Мир
Лидер немецкой оппозиции призвал украинских беженцев идти работать
Общество
Иосиф Пригожин попал в больницу
Спорт
Гукасян заявил о полноценной подготовке к предстоящему бою с Рамиресом
Общество
СК РФ возбудил уголовное дело после нападения собаки на ребенка в Новой Москве
Экономика
СМИ узнали о возобновлении Нидерландами закупки СПГ у России после летнего перерыва
/

Частотный случай: диапазон для 5G поделят операторы и силовики

Такую схему для ускорения внедрения сетей пятого поколения предложило Минцифры
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военные и гражданские связисты смогут совместно использовать одни и те же частоты благодаря системе их динамического применения. Такую схему для ускорения внедрения 5G в России предложило внедрить Минцифры, узнали «Известия». Сети пятого поколения в определенных диапазонах смогут запускать гражданские операторы, но, если в зоне их действия включится оборудование силовиков, 5G будут на время глушиться. Без этого запустить сети пятого поколения в РФ малореально, считают эксперты и бизнес.

Надо делить и делиться

Минцифры подготовило предложения по динамическому использованию спектра для сетей 5G, говорится в материалах госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), c которыми ознакомились «Известия». Такая схема нужна, чтобы в дефицитном диапазоне, в котором помимо сотовых операторов работают и другие организации можно было применять частоты совместно. На 4,4–4,99 ГГц, о которых идет речь в материалах ГКРЧ, также работают радиовысотомеры, радиорелейные станции, станции фиксированного беспроводного доступа, наземное и космическое оборудование спутниковой связи.

Минцифры предлагает рассмотреть динамическое применение частот рабочей группе по их конверсии, итоги ее работы планируется представить в ГКРЧ до середины 2024 года, отмечается в материалах комиссии.

«По согласованию с Минобороны было принято решение о рассмотрении подходов к динамическому управлению с использованием радиочастотного спектра на площадке ГКРЧ на примере конкретных диапазонов радиочастот», — говорится в документах.

вышка
Фото: ТАСС/URA.RU/Вова Жабриков

«Известия» направили запрос в Минобороны.

Вопрос такого применения частот заложен в Стратегии развития отрасли связи, сообщил «Известиям» близкий к Минцифры источник. Речь идет об исследованиях по механизму совместного использования спектра с другими средствами и службами. Необходимо выбрать приоритетный для развития 5G-диапазон. Реализация инициативы еще обсуждается с заинтересованными ведомствами, уточнил он.

Кодекс доступа: в России создадут единый закон для IT-компаний и связистов
Что это даст простым абонентам и пользователям

При динамическом использовании частот на них в случае необходимости работает оборудование более приоритетного потребителя, а работа менее приоритетных, в частности сотовых сетей 5G, на время прекращается, объяснил эту схему один из специалистов по управлению частотным спектром.

— В США эта схема реализована примерно так: если, например, к берегу подходит военный корабль, радиоэлектроника которого использует те же частоты, что и прибрежная 5G, эта сеть на время прекращает работу, абоненты «уходят» в 4G. Сеть 5G запрограммирована так, что сама понимает, в каких ситуациях ей нужно на какое-то время уступить место в эфире другим средствам связи, — объясняет он.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Об изысканиях в области динамического использования спектра известно одному из участников рынка связи. По его словам, у одного из российских операторов есть опыт практического применения этого принципа.

— Для операторов такой механизм это возможность не получать постоянные ограничения на использование спектра, а применять его, когда он не используется в интересах основного пользователя. Как правило, это госорганы и организации, — объяснил он.

Сигнал без оповещения: РФ может заморозить международные соглашения по радиочастотам
Как это поможет избежать попыток блокировки российского ТВ в приграничных районах страны

С учетом исследований загруженности спектра в диапазоне 4,4–4,99 ГГц внедрение сетей 5G в нем без принципа его динамического применения маловероятно или требует многолетних неокупаемых мероприятий по конверсии спектра, добавил источник «Известий».

Технология динамического распределения спектра (Dynamic spectrum sharing, DSS) впервые была стандартизована для использования в мобильных сетях в 2018 году, с появлением первой спецификации стандарта 5G, рассказал партнер Comnews Research Леонид Коник. Ее идея состоит в том, чтобы в условиях дефицита новых частот для пятого поколения оператор мог при необходимости задействовать для них имеющиеся из сетей предыдущих поколений, отмечает он.

5g
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В «Мегафоне» отметили, что поддерживают инициативу Минцифры.

— В нашей сети уже есть реализованные решения по такому использованию спектра в диапазонах мобильной связи 4G. Эти решения доказали свою эффективность и позволили задействовать ранее недоступные частоты для нашей LTE, а также одновременно не допустить возникновения помех другим действующим пользователям в общих полосах спектра, — заявили в операторе.

«Эту связь нельзя ни прослушать, ни обнаружить»
Как российские добровольцы под Соледаром сражаются с армиями дронов и отбивают атаки ВФУ

Динамическое равновесие

Динамическое использование частот 5G может снять проблему с их конверсией, которая в силу некоторых причин не решается в России уже много лет, считает гендиректор «ТМТ консалтинга» Константин Анкилов. Эта практика помогла бы обеспечить развитие сетей пятого поколения в стране: без такого доступа к ресурсу процесс станет заметно сложнее и дороже, отмечает он. Сотовым операторам и силовым структурам пока не удается договориться о совместном использовании частот — работа в динамическом режиме стала бы оптимальным компромиссом, надеется эксперт.

— «Ростелеком» последовательно поддерживает переход к совместному использованию радиочастотного спектра. В условиях дефицита и загруженности спектра такой подход может ускорить внедрение в России новых перспективных поколений связи, — сказал «Известиям» вице-президент по стратегическим инициативам «Ростелекома» Борис Глазков.

связисты
Фото: РИА Новости/Александр Мельников

Если для LTE в России выделен сопоставимый с другими странами объем спектра, то рассматриваемого частотного ресурса для 5G не вполне достаточно, утверждает он. Нельзя сказать, что в России уникальная ситуация, во всем мире операторы связи сталкиваются с подобными проблемами и дефицитом радиочастотного ресурса. Но за рубежом уже пришли к выводу, что проблему дефицита спектра оптимально решать не путем конверсии, что долго и дорого, а внедряя его совместное динамическое использование, рассказал Борис Глазков. Это обеспечивает максимальный эффект как с технической, так и с экономической точки зрения.

Если Минцифры видит в DSS-инструмент, который позволит всем российским сотовым компаниям задействовать для 5G диапазон 4,4–4,99 ГГц, то придется реализовать мультиоператорское DSS-решение, считает Леонид Коник.

Скорость подступа: к 2035 году всю Россию покроют сверхбыстрым интернетом
Что это даст пользователям и их провайдерам

— В мире, насколько мне известно, такого пока никто не делал. Правда, в феврале 2023 года группа молодых ученых из Нанкинского университета аэронавтики и космонавтики опубликовала статью с описанием системы динамического распределения спектра для нескольких операторов, основой которой они предложили сделать блокчейн, — рассказывает эксперт.

Наверняка технология DSS поможет более эффективно распределять частоты в полосе 4,4–4,99 ГГц между всеми операторами, чем это было бы при нарезке данного диапазона для каждого из них в отдельности, полагает Леонид Коник. Правда, операторы не сильно стремятся в этот диапазон: он слишком высокий для покрытия сколько-нибудь значимых территорий, к тому же в нем работает далеко не любая базовая станция, заключил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир