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Кодекс доступа: в России создадут единый закон для IT-компаний и связистов

Что это даст простым абонентам и пользователям
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Искусственный интеллект и большие данные введут в правовое поле. В РФ радикально перепишут законодательство в области IT и связи — вместо множества разрозненных и противоречащих друг другу нормативных актов создадут единый Цифровой кодекс. С проектом его концепции, подготовленным Минцифры, ознакомились «Известия». Кодекс должен унифицировать имеющуюся регуляторику в сфере digital и телекома и ввести в правовое поле новые технологии. Пока проект не учитывает многие реалии современного IT-рынка, но менять отраслевое законодательство необходимо: базовые регуляторные акты устарели на десятилетия, констатируют эксперты.

Кодифицируй это

Минцифры подготовило проект Цифрового кодекса — закона, который, по замыслу авторов, должен систематизировать разрозненные нормативные акты в сфере IT и связи, не учитывающие особенности многих современных технологий. Это следует из документа, с которым ознакомились «Известия», его подлинность подтвердил источник в одном из профильных госорганов.

В частности, кодекс должен установить единый для отрасли понятийный аппарат: сейчас он располагается более чем в 10 нормативных правовых актах, отмечают авторы концепции. По их мнению, документ должен установить четкие регуляторные требования к государственным информационным системам, которые сейчас весьма расплывчаты, — это зачастую приводит к их дублированию и невозможности использовать данные с одной госплатформы на другой.

клавиатура
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Кодекс также определит единый подход к цифровой идентификации граждан: сейчас в РФ существует множество взглядов на эту процедуру, следует из концепции. Должно появиться комплексное регулирование облачных технологий, больших данных, искусственного интеллекта, многие аспекты применения которых до сих пор не описаны законодательно, отмечается в проекте документа. Упомянут в нем и электронный документооборот: единого документа, который бы его регулировал, в РФ нет.

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Принятие нового свода правил, по мнению авторов концепции, позволит быстрее и качественнее предоставлять госуслуги, снизить бюджетные расходы на создание информсистем, сделать взаимодействие государства с их пользователями прозрачнее и тому подобное, говорится в проекте.

— И, естественно, сделать использование современных интернет-сервисов безопаснее: зачастую граждане просто не понимают, куда им обращаться при краже их аккаунта злоумышленниками, утечках их данных, появлении касающихся их фейков, — отметил источник в одном из госорганов. Он подчеркнул, что зачастую в судах также не понимают, как разрешать споры, касающиеся таких вопросов.

С проектом концепции Цифрового кодекса знаком и источник «Известий» в совете по развитию цифровой экономики при Совете Федерации.

В документе большое внимание уделяется цифровизации госуправления: предлагается закрепить полномочия органов власти в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), определить правовую конструкцию работы платформы «Гостех», урегулировать вопросы, связанные с работой электронного правительства и предоставления госуслуг в электронном виде, — отмечает он.

Документы
Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

По его словам, концепция предполагает, что в Цифровом кодексе будут урегулированы вопросы электронной коммерции и защиты потребителей в онлайн-среде, защиты персональных данных и конфиденциальности.

При этом многие важные сферы проект не затрагивает, поэтому в полной мере «цифровым» такой кодекс не будет, полагает собеседник «Известий». Например, концепция документа не включает в себя регулирование СМИ и их контента, регулирование цифровых платформ и экосистем и так далее.

«Известия» направили запрос в комитет Госдумы по информполитике, информтехнологиям и связи. Представители крупнейших российских телекоммуникационных компаний отказались от комментариев или не ответили на вопросы «Известий».

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Комплексный подход

Цифровой кодекс необходим, чтобы связать в едином акте существующие нормы, отметили в Минцифры. Это поможет избавиться от внутренних противоречий в актах, если такие есть, а также от устаревших норм, считают в ведомстве.

Документ охватит регулирование всей отрасли связи и информационных технологий и станет правовой основой для отраслевого и межотраслевого взаимодействия участников рынка, добавили в Минцифры.

цифровой сектор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Исходя из концепции, предметом правового регулирования являются лишь общественные отношения, связанные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий и связи в отдельных отраслях, преимущественно государственного управления и предоставления государственных и муниципальных услуг, — отметил зампредседателя комитета по экономике СФ Константин Долгов. — Вместе с тем Цифровой кодекс — комплексный нормативный правовой акт, определяющий принципы и конкретные нормы правового регулирования в рамках всей цифровой среды. Он должен всеобъемлюще охватывать общественные отношения, возникающие в цифровой среде.

По мнению директора института права цифровой среды НИУ ВШЭ Руслана Ибрагимова, концепция будет дорабатываться. Эксперт считает, что документ дополнительно должен ответить на вопрос: подлежат ли регулированию правоотношения между негосударственными участниками цифровых рынков, возникающие в рамках частных сервисов, платформ, информационных систем и так далее.

Подготовка подобных кодифицированных документов сейчас ведется еще в нескольких странах ближнего зарубежья, так что мы находимся в начале нового регуляторного тренда, — отмечает Руслан Ибрагимов.

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Это не цифровой кодекс, а информационно-технологический, считает соучредитель Russian Privacy Professionals Association Алексей Мунтян. Он довольно добротно отражает представление о регулировании примерно 20-летней давности, то есть это модификация существующего законодательства, отметил эксперт. У этого подхода есть свои преимущества, но присутствует большой недостаток: он никак не отражает глобальный характер цифрового пространства, полагает он.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

— Отсюда невозможность урегулировать самые актуальные вопросы: как быть с цифровыми экосистемами, например со студенческим каналом в Telegram, где распространяют ответы на тесты? Как подключать устройства к Сети, ведь они разработаны не по российским стандартам? — уточнил он.

Настоящая попытка создания Цифрового кодекса в РФ далеко не первая. Разрозненность и коллизионность законодательства в сфере информационного развития требует унификации подходов в данной области, отметил преподаватель образовательной платформы Moscow Digital School Александр Орехович. Пока концепция провозглашает лишь общие принципы: унификация подходов, систематизация всех норм, приведение терминов в соответствие, упорядочение полномочий госорганов, добавил он.

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Радикальный пересмотр отраслевого законодательства в цифровой сфере — вопрос давно созревший, если не перезревший, считает партнер Comnews Researh Леонид Коник. Достаточно вспомнить, что один из основных законов, регулирующих цифровую инфраструктуру, — закон «О связи» — этим летом отметил 20-летие, и это в отрасли, в которой технологии меняются ежегодно, если не чаще, подчеркнул эксперт.

Задача, которую взяли на себя создатели Цифрового кодекса, — очень масштабная, ведь эти технологии проникли в каждую отрасль экономики и в госуправление на всех уровнях. Но если эту сферу не упорядочить срочно, хаос неминуем, заключил Леонид Коник.

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