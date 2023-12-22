Замена поколений: РФ выбыла из топ-100 стран по скорости мобильного интернета
Россия выбыла из первой сотни стран с самым быстрым мобильным интернетом — переместилась с 99-го на на 102-е место в рейтинге Ookla. Выводы американской компании практически комплиментарны для российских связистов — из отчета следует, что скорость доступа в РФ не только не снизилась, но даже немного выросла, отмечают опрошенные «Известиями» участники рынка и эксперты. Несмотря на санкционное давление и прекращение поставок оборудования, операторам удалось сохранить качество связи. Однако дальнейший рост скорости доступа и улучшения позиций в мировых рейтингах возможно только за счет внедрения в РФ 5G, расширения частотного спектра для 4G и начала массового производства отечественного сетевого оборудования, добавляют специалисты.
Из ряда вон
РФ в ноябре переместилась с 99-го на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. Его составляет крупнейший международный измеритель скорости интернета по всему миру Ookla. Информацию о параметрах доступа компания собирает по всему миру с помощью приложения Speedtest.
Еще в октябре РФ занимала в нем 99-е место, а в ноябре 2022 года — 88-е. Как следует из рейтинга, Россия «пропустила» вперед Узбекистан (99-е место), Индонезию (100-е) и Тунис (101-е). Первые же три места в нем заняли ОАЭ, Катар и Кувейт. Отрыв РФ от лидера по медианной скорости доступа — в 13,5 раза: если в ОАЭ в ноябре она составляла почти 325 Мбит/с, то в РФ — чуть менее 24 Мбит/с, сообщает Ookla.
В целом по всему миру в ноябре 2023-го скорость мобильного интернета выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали авторы рейтинга. Средняя скорость при передаче данных от абонента 11 Мбит/с — на 18,5% выше, чем в ноябре 2022-го.
Несмотря на такие результаты, рейтинг Ookla едва ли не комплементарен для российских связистов, считают опрошенные «Известиями» специалисты по телекоммуникациям. Несмотря на санкции и отсутствие поставок (во всяком случае, официальных) сетевого оборудования, операторам удалось нарастить среднюю скорость загрузки через мобильный интернет на 10%, чуть выросла и скорость передачи данных от абонента, отмечают они. Величина пингов (то есть задержек при передаче пакетов с информацией) за год практически не изменилась.
— Данные рейтинга ничуть не свидетельствуют о деградации сотовой связи в России. Рост скорости в отдельных странах и в мире в целом — следствие массового внедрения на мировом рынке 5G. Доступ в сетях пятого поколения, которые сейчас не работают в РФ, по определению быстрее, чем в 4G, LTE. То есть в нашей стране скорость растет медленнее, чем в других, — объяснил ситуацию один из специалистов по проектированию сотовых сетей.
Для возврата в первую сотню требуется открытие новых полос частот ниже 5 ГГц с шириной канала 80–100 МГц на оператора и обеспечение оборудования для них, отметил источник «Известий» в телекоммуникационной отрасли. При этом удержание существующих скоростей в России будет требовать всё большего и большего уплотнения сетей LTE в крупных городах и рефарминга старых поколений сотовой связи в более мелких (в крупных городах этот потенциал уже использован), добавил он. Вопрос — как долго и на каком оборудовании можно будет уплотнять сети LTE, а также во сколько обойдется эксплуатация таких более плотных сетей, добавил он.
— Мы не наблюдаем предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России. При этом нам важно поддерживать высокий уровень предоставления современных услуг связи, они должны быть доступны для граждан на территории всей страны. Стратегия развития отрасли до 2035 года предполагает увеличение скорости доступа в интернет за счет вложений операторов в развитие инфраструктуры, а также постепенный переход на отечественное оборудование, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.
Также в конце прошлого года были заключены долгосрочные форвардные контракты на производство и поставку российских базовых станций — более 70 тыс. до 2030-го, напомнили в ведомстве. Уже в конце 2024-го — начале 2025 года первые базовые станции будут установлены на сетях операторов, обещают его представители.
Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что активное развитие сетей 5G на отечественном оборудовании начнется с 2026 года.
— Поколения мобильной связи сменяются каждые 10 лет. Россия не предприняла усилий для того, чтобы расчистить гармонизированные во всём мире частоты, необходимые для сетей пятого поколения, поэтому 5G у нас так и не появилось. В мире первые сети пятого поколения были запущены почти пять лет назад, и выпадение из первой сотни стран по скорости мобильного интернета — к сожалению, закономерный итог, — считает партнер ComNews Research Леонид Коник.
Слагаемые скорости
Данные Ookla в целом подтверждают и выводы агентства TelecomDaily, сделанные на основании замеров скорости мобильного интернета с помощью его собственного приложения «Мегабитус». За исключением Москвы, скорость доступа в регионах если не падает, то точно не растет, констатирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.
— Причины этого — дефицит базовых станций, которые из-за санкций перестали поставлять РФ, а также отсутствие необходимых для мобильного интернета частот, — согласен он.
По мнению эксперта, увеличить скорость доступа и вернуть РФ высокие позиции в рейтингах могло бы внедрение в РФ 5G. Это может произойти примерно к середине текущего десятилетия, но главный вопрос — сможет ли российская радиоэлектронная промышленность предложить операторам в массовом количестве качественные базовые станции, рассуждает эксперт.
Несмотря на дефицит оборудования и рост трафика в сети (+19% по итогам III квартала к аналогичному периоду 2023 года) Tele 2 находит ресурсы для сохранения высокого качества технического сервиса, утверждает его представитель Дарья Колесникова.
— В столичном регионе скорость мобильного интернета показала небольшой рост, в остальных субъектах осталась на уровне прошлого года, и, с учетом внешних реалий, это колоссальное достижение. Причем для поддержания пропускной способности сети Tele 2 не приоретизирует регионы по их «важности» для компании — инвестиции направляются в те регионы, которым нужен ресурс здесь и сейчас. Мы следим за работоспособностью сети в режиме 24/7, при этом скорость — один из ключевых показателей эффективности для технической функции, — сообщила она «Известиям».
Радикальное увеличение скорости мобильного интернета может произойти за счет коммерческого запуска 5G — государство уже приняло ряд мер поддержки отечественных производителей оборудования, продолжила Дарья Колесникова. В рамках стратегии развития отрасли связи до 2035 года Tele 2 совместно с Минцифры разрабатывает комплекс мероприятий, которые включают покрытие территории РФ сетями 5G. Целевой сценарий предполагает доступность этих услуг для 25% населения к 2030 году, сказала она.
По данным Ookla, «МегаФон» лидирует по скорости и покрытию сети по всей России. По итогам III квартала 2023 года, средняя скорость мобильного интернета у абонентов «МегаФона» выросла на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отметили в компании. Этому способствовало развитие сети, продвижение опции Pre-5G и многое другое, говорит представитель оператора.
— Основной триггер роста скорости в мире — 5G. Этот тип развития ввиду санкционного давления, оказываемого на экономику страны, для нашего рынка сегодня крайне затруднителен. Поэтому мы сосредоточены на увеличении покрытия и активном развитии сетей четвертого поколения. По отчету Speedtest, в России скорость в LTE с конца 2021 года выросла на 32%, — говорят в пресс-службе «ВымпелКома».
По мнению его представителя, необходимо выделение нового спектра для сетей мобильной связи. Безусловно, чтобы начать активно использовать его, нужно отечественное оборудование, которое не подвержено санкционному влиянию, уверен он. Конверсия спектра и поддержка собственных производителей с этой точки зрения являются необходимым шагом со стороны государства, считают в компании.
Скорость мобильного интернет-доступа — не абстрактная величина: от нее зависят новые сервисы и инновации, цифровая трансформация промышленности, широкое появление беспилотного транспорта, а также емкость и устойчивость сотовых сетей, перечислил Леонид Коник. Но к запуску сетей 5G Россия уже опоздала. Даже если прямо сейчас выдать операторам желаемые частоты, на развертывание коммерческой инфраструктуры 5G уйдет еще года три–четыре, считает эксперт. А к этому времени в мире уже появятся сотовые сети следующего поколения — 6G: важно не опоздать на старте с ними, заключил он.