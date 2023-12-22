Замена поколений: РФ выбыла из топ-100 стран по скорости мобильного интернета

Россия выбыла из первой сотни стран с самым быстрым мобильным интернетом — переместилась с 99-го на на 102-е место в рейтинге Ookla. Выводы американской компании практически комплиментарны для российских связистов — из отчета следует, что скорость доступа в РФ не только не снизилась, но даже немного выросла , отмечают опрошенные «Известиями» участники рынка и эксперты. Несмотря на санкционное давление и прекращение поставок оборудования, операторам удалось сохранить качество связи . Однако дальнейший рост скорости доступа и улучшения позиций в мировых рейтингах возможно только за счет внедрения в РФ 5G , расширения частотного спектра для 4G и начала массового производства отечественного сетевого оборудования, добавляют специалисты.

Из ряда вон

РФ в ноябре переместилась с 99-го на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. Его составляет крупнейший международный измеритель скорости интернета по всему миру Ookla. Информацию о параметрах доступа компания собирает по всему миру с помощью приложения Speedtest.

Еще в октябре РФ занимала в нем 99-е место, а в ноябре 2022 года — 88-е. Как следует из рейтинга, Россия «пропустила» вперед Узбекистан (99-е место), Индонезию (100-е) и Тунис (101-е). Первые же три места в нем заняли ОАЭ, Катар и Кувейт . Отрыв РФ от лидера по медианной скорости доступа — в 13,5 раза: если в ОАЭ в ноябре она составляла почти 325 Мбит/с, то в РФ — чуть менее 24 Мбит/с , сообщает Ookla.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В целом по всему миру в ноябре 2023-го скорость мобильного интернета выросла на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали авторы рейтинга. Средняя скорость при передаче данных от абонента 11 Мбит/с — на 18,5% выше , чем в ноябре 2022-го.

Несмотря на такие результаты, рейтинг Ookla едва ли не комплементарен для российских связистов, считают опрошенные «Известиями» специалисты по телекоммуникациям. Несмотря на санкции и отсутствие поставок (во всяком случае, официальных) сетевого оборудования, операторам удалось нарастить среднюю скорость загрузки через мобильный интернет на 10%, чуть выросла и скорость передачи данных от абонента , отмечают они. Величина пингов (то есть задержек при передаче пакетов с информацией) за год практически не изменилась.

— Данные рейтинга ничуть не свидетельствуют о деградации сотовой связи в России. Рост скорости в отдельных странах и в мире в целом — следствие массового внедрения на мировом рынке 5G. Доступ в сетях пятого поколения, которые сейчас не работают в РФ, по определению быстрее, чем в 4G, LTE . То есть в нашей стране скорость растет медленнее, чем в других, — объяснил ситуацию один из специалистов по проектированию сотовых сетей.

Для возврата в первую сотню требуется открытие новых полос частот ниже 5 ГГц с шириной канала 80–100 МГц на оператора и обеспечение оборудования для них , отметил источник «Известий» в телекоммуникационной отрасли. При этом удержание существующих скоростей в России будет требовать всё большего и большего уплотнения сетей LTE в крупных городах и рефарминга старых поколений сотовой связи в более мелких (в крупных городах этот потенциал уже использован) , добавил он. Вопрос — как долго и на каком оборудовании можно будет уплотнять сети LTE, а также во сколько обойдется эксплуатация таких более плотных сетей, добавил он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

— Мы не наблюдаем предпосылок для снижения скорости мобильного интернета в России. При этом нам важно поддерживать высокий уровень предоставления современных услуг связи, они должны быть доступны для граждан на территории всей страны . Стратегия развития отрасли до 2035 года предполагает увеличение скорости доступа в интернет за счет вложений операторов в развитие инфраструктуры, а также постепенный переход на отечественное оборудование, — сообщили «Известиям» в пресс-службе Минцифры.

Также в конце прошлого года были заключены долгосрочные форвардные контракты на производство и поставку российских базовых станций — более 70 тыс. до 2030-го , напомнили в ведомстве. Уже в конце 2024-го — начале 2025 года первые базовые станции будут установлены на сетях операторов, обещают его представители.

Ранее глава Минцифры Максут Шадаев заявлял, что активное развитие сетей 5G на отечественном оборудовании начнется с 2026 года .

— Поколения мобильной связи сменяются каждые 10 лет. Россия не предприняла усилий для того, чтобы расчистить гармонизированные во всём мире частоты, необходимые для сетей пятого поколения, поэтому 5G у нас так и не появилось. В мире первые сети пятого поколения были запущены почти пять лет назад, и выпадение из первой сотни стран по скорости мобильного интернета — к сожалению, закономерный итог , — считает партнер ComNews Research Леонид Коник.

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Слагаемые скорости

Данные Ookla в целом подтверждают и выводы агентства TelecomDaily, сделанные на основании замеров скорости мобильного интернета с помощью его собственного приложения «Мегабитус». За исключением Москвы , скорость доступа в регионах если не падает, то точно не растет , констатирует гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.

— Причины этого — дефицит базовых станций, которые из-за санкций перестали поставлять РФ, а также отсутствие необходимых для мобильного интернета частот , — согласен он.

По мнению эксперта, увеличить скорость доступа и вернуть РФ высокие позиции в рейтингах могло бы внедрение в РФ 5G. Это может произойти примерно к середине текущего десятилетия , но главный вопрос — сможет ли российская радиоэлектронная промышленность предложить операторам в массовом количестве качественные базовые станции, рассуждает эксперт.

Несмотря на дефицит оборудования и рост трафика в сети (+19% по итогам III квартала к аналогичному периоду 2023 года) Tele 2 находит ресурсы для сохранения высокого качества технического сервиса, утверждает его представитель Дарья Колесникова.

— В столичном регионе скорость мобильного интернета показала небольшой рост, в остальных субъектах осталась на уровне прошлого года, и, с учетом внешних реалий, это колоссальное достижение . Причем для поддержания пропускной способности сети Tele 2 не приоретизирует регионы по их «важности» для компании — инвестиции направляются в те регионы, которым нужен ресурс здесь и сейчас. Мы следим за работоспособностью сети в режиме 24/7, при этом скорость — один из ключевых показателей эффективности для технической функции, — сообщила она «Известиям».

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Радикальное увеличение скорости мобильного интернета может произойти за счет коммерческого запуска 5G — государство уже приняло ряд мер поддержки отечественных производителей оборудования, продолжила Дарья Колесникова. В рамках стратегии развития отрасли связи до 2035 года Tele 2 совместно с Минцифры разрабатывает комплекс мероприятий, которые включают покрытие территории РФ сетями 5G. Целевой сценарий предполагает доступность этих услуг для 25% населения к 2030 году , сказала она.

По данным Ookla, «МегаФон» лидирует по скорости и покрытию сети по всей России. По итогам III квартала 2023 года, средняя скорость мобильного интернета у абонентов «МегаФона» выросла на 15% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года , отметили в компании. Этому способствовало развитие сети, продвижение опции Pre-5G и многое другое, говорит представитель оператора.

— Основной триггер роста скорости в мире — 5G. Этот тип развития ввиду санкционного давления, оказываемого на экономику страны, для нашего рынка сегодня крайне затруднителен. Поэтому мы сосредоточены на увеличении покрытия и активном развитии сетей четвертого поколения . По отчету Speedtest, в России скорость в LTE с конца 2021 года выросла на 32%, — говорят в пресс-службе «ВымпелКома».

По мнению его представителя, необходимо выделение нового спектра для сетей мобильной связи. Безусловно, чтобы начать активно использовать его, нужно отечественное оборудование, которое не подвержено санкционному влиянию , уверен он. Конверсия спектра и поддержка собственных производителей с этой точки зрения являются необходимым шагом со стороны государства, считают в компании.

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин