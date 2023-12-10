Вайфайные пути: современная техника мешает внедрению сетей нового поколения

Ученые выяснили, что современные смартфоны и ноутбуки популярных производителей не поддерживают механизм, который требуется для совместной работы этих гаджетов рядом с будущими устройствами Wi-Fi 7 . Речь об «интервалах тишины», которые нужны, чтобы соблюдать строгое расписание при передаче данных на технику и тем самым избежать задержек. Эксперимент показал, что современные приборы часто игнорируют эти интервалы или неверно определяют их параметры, что создаст проблемы, например, для приложений виртуальной реальности в сетях нового поколения .

Соблюдайте тишину

Ученые из Института проблем передачи информации имении А.А. Харкевича (ИППИ) РАН исследовали, как смартфоны и ноутбуки разных версий, выпущенные с 2012 по 2023 год, взаимодействуют с сетью Wi-Fi 7 . Как пояснили специалисты, сегодня в жилых домах и в общественных местах используется Wi-Fi шестого или более ранних поколений . Однако скорость передачи данных по этой сети недостаточно стабильна , а задержки слишком высоки для работы приложений дистанционного управления, виртуальной реальности или новых мобильных игр. В качестве альтернативы и разрабатывается новая технология. Принцип ее работы заключается в том, что роутер выделяет каждому устройству определенный интервал времени, в течение которого ему разрешено передавать данные, а всем остальным гаджетам — нет. Благодаря этому можно добиться стабильно высокой скорости доставки данных и ограничить задержки .

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Однако современные устройства — компьютеры и телефоны — не способны «соблюдать график» и могут вторгаться в чужие временные отрезки, создавая помехи и замедляя передачу данных . Чтобы расписание все-таки соблюдалось, в технологии Wi-Fi 7 предложено защищать его с помощью механизма «интервалов тишины». Его принцип заключается в том, что точка доступа может объявлять интервалы (пользователь при работе с устройством их не заметит), в течение которых компьютерам и телефонам запрещено передавать информацию .

— Ранее этот механизм использовался в основном для измерения свойств беспроводного канала, и неполное его соблюдение некритично сказывалось на производительности сети. Поэтому неясно, как современные устройства реагируют на этот механизм в новых условиях , — рассказал «Известиям» участник проекта, сотрудник Института проблем передачи информации РАН и студент МФТИ Андрей Баранников.

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Ученые проверили, как смартфоны и ноутбуки поддерживают этот механизм. Авторы разделили устройства на пять групп . В одну вошли телефоны и ноутбуки Apple, например iPhone 12, работающие под управлением операционных систем macOS и iOS. В другие четыре включили устройства Android: Samsung, Xiaomi, Huawei, Acer и Lenovo. Часть из них корректно реагировала на интервалы тишины, поступающие с небольшой частотой, а часть — нет. Например, ноутбук Acer Aspire 5 соблюдал тишину, но начинал заданный интервал существенно раньше, чем нужно, тем самым совершенно не попадая в его пределы .

Проблемная передача

Таким образом, ученые считают, что к райне проблематично защитить передачу данных будущими устройствами Wi-Fi 7 от помех, создаваемых нынешними компьютерами и телефонами , многие из которых неправильно определяют положение интервалов тишины во времени или не воспринимают их вовсе. В результате уже существующие устройства не смогут соблюдать очередность и будут нарушать чужой приоритет на использование канала, задерживая трафик реального времени.

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— Мы надеемся, что наша работа привлечет внимание к проблеме несоответствия некоторых механизмов Wi-Fi 7 реальным сценариям использования. Исправление выявленных нами эффектов не требует больших усилий , нужно лишь, чтобы об этой проблеме узнали крупные производители операционных систем и сетевого оборудования. Мы будем рады помочь индустриальным специалистам найти решение и улучшить функциональность нового поколения Wi-Fi так, чтобы конечные пользователи не столкнулись с замедленной передачей данных, — сказал Андрей Баранников.

В целом это перспективный стандарт, но пока с его работой всё не до конца ясно , считает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов. Его главная задача — создавать единый канал связи из нескольких частотных диапазонов .

— Плюс там есть надежда вообще отказаться от legacy, то есть от поддержки старых стандартов. Сейчас наличие в сети устройств с Wi-Fi 5 ощутимо тормозит работу Wi-Fi 6. Вот и хотят сделать так, чтобы Wi-Fi 7 вообще игнорировал старые стандарты , — отметил он, комментируя исследование ученых.

По словам эксперта, в России есть проблемы со стандартом предыдущего поколения — Wi-Fi 6. Вполне возможно, теперь от него откажутся, поскольку особого смысла в нем нет.

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Несмотря на то что технологию стандартизировали еще летом 2020-го , первые роутеры-прототипы на его базе начали появляться на выставках электроники лишь в 2022–2023 годах. Совсем недавно, в сентябре-октябре, появились первые адаптеры Wi-Fi 7 для настольных компьютеров и ноутбуков , рассказал «Известиям» главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов.

— Не лучше дела обстоят и с Wi-Fi 7 – роутерами: настоящие, разработанные с учетом этого стандарта, по информации лидеров рынка (Qualcomm, Broadcom, Realtek), появятся во II–III кварталах 2024 года , — полагает эксперт.

Исследование проблемы передачи данных актуально, но стоит отметить, что сам по себе стандарт еще пока не утвержден финально: Wi-Fi Alliance, объединение главных производителей компьютерной техники, унифицировал Wi-Fi 7 лишь до конца 2025 года , подчеркнул специалист.

Результаты исследования ИППИ РАН, поддержанного грантом Российского научного фонда (РНФ), опубликованы в журнале Sensors.