 
$
 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Приложения
Подписка
Реклама
Прямой эфир
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Мир
Конгресс США одобрил оборонный бюджет страны на 2024 год объемом $886 млрд
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Мир
В Белом доме упрекнули республиканцев в оставлении Украины без помощи
Мир
Вучич заявил о всеобщем понимании неспособности победить Россию
Мир
Венгрия осудила решение ЕС о начале переговоров с Украиной о вступлении в союз
Мир
Саммит ЕС одобрил переговоры с Украиной и Молдавией по вступлению в союз
Мир
Российского посла в Румынии вызвали в МИД после падения дрона на границе
Общество
Аэропорт Домодедово заявил о готовности к работе в непогоду
Мир
Politico узнала об отмене выступления Зеленского на саммите ЕС в последний момент
Мир
На Западе после «Итогов года» признали достижения России и уверенность Путина
Общество
Зампред комитета Госдумы поддержал слова Путина об абортах
Общество
Шестерых человек осудили за попытку взорвать здание ФСБ на Лубянке
Общество
Новые регионы РФ вошли в программу модернизации первичного звена здравоохранения
/

Комплексное приложение: россияне начали экономить на сотовой связи и интернете

Почему абоненты стали активно переходить на конвергентные тарифы и насколько они дешевле
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Главный слайд
Начало статьи
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россияне стали активно экономить на услугах связи — мобильной, домашнего интернета и ТВ, рассказали опрошенные «Известиями» аналитики и операторы. Абоненты массово подключают себе конвергентные пакеты, включающие, к примеру, звонки по сотовым телефонам и домашний интернет. Если полгода назад в РФ такую схему использовало чуть более 20% пользователей, то к концу года — больше 30%, подсчитало агентство TelecomDaily. Люди сейчас сокращают многие статьи расходов и телекоммуникации не исключение, отмечают эксперты. При росте цен на услуги связи примерно на 10% в год пакетные предложения, в которых общая стоимость обслуживания ниже на 10–25%, чем при покупке сервисов по отдельности у разных провайдеров, — действительно хороший способ сократить издержки, считают они.

Тариф «Экономный»

В этом году российские абоненты начали массово переходить на конвергентные тарифы, то есть покупать у одного и того же оператора пакет услуг, оплаченный по единому счету. Речь идет о сотовой связи, домашнем интернете, платном ТВ и других. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством TelecomDaily. С его итогами ознакомились «Известия».

На конец первого полугодия 2024 года конвергентом пользовалось чуть более 20% абонентов, а через полгода — уже более 30%, отмечают аналитики. Еще 41% респондентов не пользуются конвергентными пакетами, но рассматривают возможность их подключить, утверждают авторы исследования.

салон связи
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным TelecomDaily, схемой «все услуги по одному счету» пользуется около 36% абонентов МТС. Для «Вымпелкома» и «Ростелекома» (вместе с Tele2) этот показатель составляет 30% и 27% соответственно.

Помимо услуг связи и ТВ абоненты всё чаще дополняют пакеты видеонаблюдением и другими сервисами умного дома, доступом к онлайн-кинотеатрам — кто-то подключает и стационарные домашние телефоны, — рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. — Доля конвергентных пакетов в общем портфеле постепенно растет. Они позволяют снизить вероятность переключения абонента в другие сети и увеличить количество потребляемых сервисов.

Программа пересдач: власти намерены продлить работу аналогового ТВ на 2024 год
Чем это хорошо для зрителей и плохо для сотовых абонентов

Абонентов же привлекает возможность экономить на услугах связи, уверен эксперт. Сотовая связь и, например, интернет вместе зачастую обходятся на 10–25% дешевле, чем при подключении по отдельности, утверждает он. При ежегодном росте тарифов как минимум на 10% такой возможностью сократить расходы пользуется всё больше и больше подписчиков.

— В непростых экономических условиях люди сокращают самые разные траты, в том числе и на связь. В свою очередь, операторы стремятся сохранить лояльность абонентов на перенасыщенном рынке, и конвергентные тарифы стали одним из инструментов ее повышения. Чтобы сохранить абонентов, связисты разрабатывают удобные личные кабинеты, в которых легко подключиться к соответствующим тарифам, модернизируют свои IT-системы, чтобы этот переход был максимально более комфортным, — говорит Денис Кусков.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Плюс на плюс

Причина роста популярности конвергентных тарифов — экономия, рациональное потребление, согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, подключая несколько услуг на один счет, абонент действительно может сократить расходы на оплату услуг связи на 25%.

— По сути, это скидка оператора за то, что пользователь остается с ним. Но на самом деле такой подход снижает и расходы провайдера: на удержание абонента, рекламу, маркетинг и прочее. Эта экономия при высоком проникновении конвергентных тарифов может достигать 15%, — рассказывает эксперт.

Вайфайные пути: современная техника мешает внедрению сетей нового поколения
Когда устройства будущего, поддерживающие Wi-Fi 7 в полной мере, появятся на рынке

В этом году пользователи тарифа «Вымпелкома» UP получили возможность подключить домашний интернет в приложении, рассказали в пресс-службе оператора. Они начали пользоваться высокоскоростной связью, не меняя свой тарифный план, — стоимость услуги добавляется к текущей абонентской плате, отметил его представитель.

Проникновение конвергентных продуктов в собственной клиентской базе широкополосного доступа в интернет составляет более 60%, утверждает он. По его словам, конвергентный продукт удобнее и дешевле. Всё это позитивно сказывается на росте показателя Life Time (время пользования услугами компании клиентов), отмечает он.

телефон
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Мы фиксируем увеличение спроса на конвергентные тарифы на 10% год к году. Поэтому активно развиваем его и на собственной инфраструктуре, и через партнерство с другими операторами фиксированной связи. Так, только в сентябре возможностью воспользоваться нашим конвергентным предложением получили жители сразу 10 регионов Центральной России, — отмечает представитель «Мегафона».

Конвергентные тарифы выгодны абонентам, так как позволяют экономить при подключении пакета услуг и оплачивать все услуги с одного счета, считает он.

Частотный случай: диапазон для 5G поделят операторы и силовики
Такую схему для ускорения внедрения сетей пятого поколения предложило Минцифры

В «Ростелекоме» ежегодно в среднем на 40% увеличивается количество новых клиентов, подключающих конвергентные предложения, сообщили в его пресс-службе.

— Популярность таких тарифов обусловлена, с одной стороны, существенной экономией на услугах связи — до 50%, с другой — удобством использования с единым счетом у оператора. Абоненты могут не только сформировать индивидуальный пакет, но и выбрать наполняемость по каждой услуге: например, скорость домашнего интернета, объем трафика мобильного интернета, количество минут для каждой SIM-карты и другое, — отметили в компании.

телефон симкарта
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Спрос на конвергентный продукт в Tele2 растет, в этом году в среднем в месяц увеличивается на 22% месяц к месяцу, сказала представитель оператора Дарья Колесникова. Такой динамике способствовали проведение нескольких рекламных кампаний и то, что теперь подключить конвергентный продукт стало проще, отметила она.

— Количество конвергентных абонентов МТС в конце III квартала 2023 года увеличилось год к году на 18,5%. Доля конвергентных абонентов от общего количества пользователей домашнего интернета и ТВ от МТС составляет на сегодня 58%, — рассказали в пресс-службе оператора.

Операторы активно продвигают конвергентные тарифы, и это интересно абонентам, отмечает гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов. Подписчик платит меньше, а оператору это выгодно тем, что такие пользователи уходят от него значительно реже, заключил он.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023

Прямой эфир