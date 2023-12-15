Комплексное приложение: россияне начали экономить на сотовой связи и интернете

Россияне стали активно экономить на услугах связи — мобильной, домашнего интернета и ТВ , рассказали опрошенные «Известиями» аналитики и операторы. Абоненты массово подключают себе конвергентные пакеты, включающие, к примеру, звонки по сотовым телефонам и домашний интернет . Если полгода назад в РФ такую схему использовало чуть более 20% пользователей, то к концу года — больше 30% , подсчитало агентство TelecomDaily. Люди сейчас сокращают многие статьи расходов и телекоммуникации не исключение, отмечают эксперты. При росте цен на услуги связи примерно на 10% в год пакетные предложения, в которых общая стоимость обслуживания ниже на 10–25%, чем при покупке сервисов по отдельности у разных провайдеров, — действительно хороший способ сократить издержки, считают они.

Тариф «Экономный»

В этом году российские абоненты начали массово переходить на конвергентные тарифы, то есть покупать у одного и того же оператора пакет услуг, оплаченный по единому счету. Речь идет о сотовой связи, домашнем интернете, платном ТВ и других. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством TelecomDaily. С его итогами ознакомились «Известия».

На конец первого полугодия 2024 года конвергентом пользовалось чуть более 20% абонентов, а через полгода — уже более 30%, отмечают аналитики. Еще 41% респондентов не пользуются конвергентными пакетами, но рассматривают возможность их подключить , утверждают авторы исследования.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

По данным TelecomDaily, схемой «все услуги по одному счету» пользуется около 36% абонентов МТС. Для «Вымпелкома» и «Ростелекома» (вместе с Tele2) этот показатель составляет 30% и 27% соответственно .

— Помимо услуг связи и ТВ абоненты всё чаще дополняют пакеты видеонаблюдением и другими сервисами умного дома, доступом к онлайн-кинотеатрам — кто-то подключает и стационарные домашние телефоны , — рассказал гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. — Доля конвергентных пакетов в общем портфеле постепенно растет. Они позволяют снизить вероятность переключения абонента в другие сети и увеличить количество потребляемых сервисов .

Абонентов же привлекает возможность экономить на услугах связи, уверен эксперт. Сотовая связь и, например, интернет вместе зачастую обходятся на 10–25% дешевле, чем при подключении по отдельности , утверждает он. При ежегодном росте тарифов как минимум на 10% такой возможностью сократить расходы пользуется всё больше и больше подписчиков.

— В непростых экономических условиях люди сокращают самые разные траты, в том числе и на связь. В свою очередь, операторы стремятся сохранить лояльность абонентов на перенасыщенном рынке, и конвергентные тарифы стали одним из инструментов ее повышения. Чтобы сохранить абонентов, связисты разрабатывают удобные личные кабинеты, в которых легко подключиться к соответствующим тарифам, модернизируют свои IT-системы, чтобы этот переход был максимально более комфортным , — говорит Денис Кусков.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Плюс на плюс

Причина роста популярности конвергентных тарифов — экономия, рациональное потребление , согласен ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, подключая несколько услуг на один счет, абонент действительно может сократить расходы на оплату услуг связи на 25% .

— По сути, это скидка оператора за то, что пользователь остается с ним. Но на самом деле такой подход снижает и расходы провайдера: на удержание абонента, рекламу, маркетинг и прочее. Эта экономия при высоком проникновении конвергентных тарифов может достигать 15% , — рассказывает эксперт.

В этом году пользователи тарифа «Вымпелкома» UP получили возможность подключить домашний интернет в приложении, рассказали в пресс-службе оператора. Они начали пользоваться высокоскоростной связью, не меняя свой тарифный план, — стоимость услуги добавляется к текущей абонентской плате , отметил его представитель.

Проникновение конвергентных продуктов в собственной клиентской базе широкополосного доступа в интернет составляет более 60%, утверждает он. По его словам, конвергентный продукт удобнее и дешевле. Всё это позитивно сказывается на росте показателя Life Time (время пользования услугами компании клиентов), отмечает он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

— Мы фиксируем увеличение спроса на конвергентные тарифы на 10% год к году . Поэтому активно развиваем его и на собственной инфраструктуре, и через партнерство с другими операторами фиксированной связи. Так, только в сентябре возможностью воспользоваться нашим конвергентным предложением получили жители сразу 10 регионов Центральной России , — отмечает представитель «Мегафона».

Конвергентные тарифы выгодны абонентам, так как позволяют экономить при подключении пакета услуг и оплачивать все услуги с одного счета , считает он.

В «Ростелекоме» ежегодно в среднем на 40% увеличивается количество новых клиентов, подключающих конвергентные предложения , сообщили в его пресс-службе.

— Популярность таких тарифов обусловлена, с одной стороны, существенной экономией на услугах связи — до 50%, с другой — удобством использования с единым счетом у оператора . Абоненты могут не только сформировать индивидуальный пакет, но и выбрать наполняемость по каждой услуге: например, скорость домашнего интернета, объем трафика мобильного интернета, количество минут для каждой SIM-карты и другое, — отметили в компании.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Спрос на конвергентный продукт в Tele2 растет, в этом году в среднем в месяц увеличивается на 22% месяц к месяцу , сказала представитель оператора Дарья Колесникова. Такой динамике способствовали проведение нескольких рекламных кампаний и то, что теперь подключить конвергентный продукт стало проще, отметила она.

— Количество конвергентных абонентов МТС в конце III квартала 2023 года увеличилось год к году на 18,5%. Доля конвергентных абонентов от общего количества пользователей домашнего интернета и ТВ от МТС составляет на сегодня 58% , — рассказали в пресс-службе оператора.