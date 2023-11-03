Программа пересдач: власти намерены продлить работу аналогового ТВ на 2024 год

Власти намерены продлить на 2024 год разрешение на использование частот вещания для операторов аналогового ТВ. Об этом «Известия» узнали от участников рынка. Это хорошая новость для телезрителей, полагают эксперты. Но для сотовых операторов и их абонентов это означает, что часть частот, необходимых для сетей 4G по-прежнему окажется недоступной: аналоговое ТВ занимает именно те диапазоны, которые нужны для развития этой технологии, отмечают специалисты .

Нет аналогов

Члены Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ) рассмотрят вопрос о продлении разрешения на использование в России частот для аналогового ТВ в 2024 году: свои идеи по этому поводу они должны представить к середине ноября , рассказал «Известиям» источник на рынке связи. Эту информацию подтвердили источник, близкий к одному из операторов, а также специалист, знакомый с менеджерами нескольких телевещателей.

Срок, на который будет продлено разрешение, они назвать затруднились. Пока это предмет межведомственного обсуждения, однако участники рынка предлагают увеличить его еще на год, то есть до 2025-го , утверждает один из собеседников.

План работы госкомиссии на 2024—2025 годы еще формируется. Но вопрос продления разрешения на использование частот для аналогового телевидения действительно обсуждается, подтвердил источник, близкий к Минцифры.

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

— Речь идет в первую очередь о региональных каналах. Первый и второй мультиплексы для жителей всех регионов страны — в «цифре», — напомнил он.

«Известия» направили запрос в Минцифры, курирующему работу ГКРЧ.

Одной из целей перевода аналогового эфирного ТВ-вещания на цифровые технологии во всём мире было высвобождение частот (в диапазонах 174-230 МГц и 470-790 МГц) для сетей сотовой связи — именно поэтому данные частоты иногда называют цифровым дивидендом, объяснил партнер Comnews Researh Леонид Коник.

— Россия двигалась в мировом русле: еще в 2010 году ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» (РТРС) начало строить цифровые сети ТВ-вещания сначала в стандарте DVB-T, а позднее — в DVB-T2. К середине октября 2019-го РТРС, при участии ФГУП «Космическая связь» полностью перевела вещание 20 федеральных телеканалов на «цифру» и отключила их аналоговый сигнал , — напомнил эксперт.

Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Однако наряду с 20 федеральными ТВ-каналами (объединенными в два пакета — мультиплекса, каждый из которых передается всего на одной частоте) в России действует свыше 30 значимых региональных каналов и около 130 масштаба города или района. Им места в цифровом эфире не нашлось , хотя с 2013 года на разных уровнях власти обсуждалась идея создания в РФ третьего мультиплекса — специально для региональных и городских каналов, утверждает Леонид Коник.

— Поэтому все эти каналы продолжают вещать в аналоговом формате, и потеря этих частот равносильна для них потере части бизнеса — даже с учетом того, что почти все они вошли в пакеты вещания операторов кабельного телевидения и IPTV, — отметил он.

При этом частоты в полосе 470-790 МГц, которую занимают аналоговые ТВ-каналы, интересны сотовым операторам. В этом диапазоне можно разворачивать не только сети пятого поколения (которые в России до сих пор не легализованы), но и сети LTE . Международный союз электросвязи (ITU) на Всемирной радиоконференции в ноябре 2015 года рекомендовал строить LTE-сети в диапазоне 694-790 МГц в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, рассказал Леонид Коник.

Инженер в аппаратной аналогового вещания филиала РТРС «Забайкальский краевой радиотелевизионный передающий центр», 2019 год Фото: РИА Новости/Евгений Епанчинцев

— Новое продление права вещать в аналоговом формате светит региональным телекомпаниям не более чем на год, а то и меньше. Вероятно, таким образом Минцифры мягко подталкивает региональных вещателей к уходу из эфира и освобождению частот в интересах сотовых операторов (для сетей LTE, а в перспективе — 5G). Региональным телекомпаниям явно стоит поторопиться с переходом в другие среды — в сети IPTV, кабельного и спутникового телевидения, тем более что 98% аудитории используют именно эти способы доступа к видеоконтенту, — полагает он.

На незнакомой частоте

Сейчас мало что зависит с точки зрения сотовых операторов от наличия или отсутствия аналогового вещания , считает президент Национальной ассоциации теле- и радиовещателей (НАТ) Алексей Малинин. Главной проблемой он назвал отсутствие нового частотного плана для РФ. Увязывать развитие сотовой связи с отказом вещателей от аналоговых частот в данный момент было бы не правильно , полагает он.

— Я сам противник аналогового вещания, но его моментальная отмена мало что даст операторам: для решения административных и технических вопросов, создания необходимой инфраструктуры понадобится много времени , — отметил Алексей Малинин. В частности, необходимо проработать план переноса телепередатчиков в более низкие частотные диапазоны . В любом случае, этот вопрос надо решать, добавил эксперт.

— В условиях дефицита частот и растущего потребления трафика телеком-операторы заинтересованы в получении дополнительного частотного ресурса, в том числе «второго цифрового дивиденда» (694-790 МГц) для развертывания сетей LTE и сетей следующих поколений , — отметили в пресс-службе МТС.

Фото: РИА Новости/Артём Коренюк

Аналоговое ТВ используют единичные страны, оно отключено почти повсеместно, в том числе через административные решения национальных регуляторов , уточнили в пресс-службе «МегаФона». Диапазон 700 МГц крайне актуален для нашей страны, поскольку он эффективен для создания обширных зон покрытия сотовых сетей и предоставления многих сервисов населению , объяснил его представитель.

— Мы считаем, что его передача операторам стала бы логичным и закономерным шагом. На наш взгляд, это решение не вызовет непреодолимых сложностей при конструктивном диалоге индустрий вещания и мобильной связи. «МегаФон» неоднократно выражал свою готовность к такому диалогу, — добавил он.

В «ВымпелКоме» и Tele2 отказались от комментариев.

Между тем, как подчеркивают и связисты, и специалисты по телерадиовещанию, моментальный отказ от аналоговых частот не решит проблем мобильных компаний. Теоретически, отсутствие пролонгации использования аналоговых частот в РФ может стать первым шагом в вопросе передачи их сотовым организациям, но на практике использовать их получится не скоро, считает источник, близкий к одному из операторов. Прежде чем на этих частотах сможет работать 4G, необходимо будет перевести эти частоты от телевещателей к связистам, потом установить необходимые базовые станции — все эти процедуры займут не один год, полагает собеседник «Известий».