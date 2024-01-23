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ВС Польши сообщили о поднятии самолетов из-за якобы активности авиации РФ

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Фото: ТАСС/EPA/TOMS KALNINS
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Польша и ее союзники подняли в воздух самолеты из-за якобы активности дальней авиации РФ. Об этом 23 января сообщила пресс-служба оперативного командования Вооруженных сил (ВС) Польши.

«Информируем, что наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации Российской Федерации», — говорится в сообщении в социальной сети X (бывш. Twitter).

В оперативном командовании предупредили, что вследствие работы авиации может быть повышен уровень шума, особенно в юго-восточной части страны.

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Подобные меры были приняты Польшей и ранее, 13 января, о чем оперативное командование ВС республики также сообщало в X.

До этого, 29 декабря, ВС Польши сообщили о прилетевшем с Украины неопознанном объекте, который сопровождала противовоздушная оборона (ПВО) страны. Позже оперативный командующий ВС республики Мачей Клиш заявил, что ВС Польши пропустили появившуюся в воздушном пространстве страны ракету: поднятые по тревоге истребители не успели сбить снаряд. Польский генштаб бездоказательно заявил, что нарушившая воздушное пространство страны ракета была российской.

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