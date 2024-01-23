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Трамп заявил о готовности пройти тест на интеллект в третий раз

Трамп заявил, что дважды сдал тест на умственные способности
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Фото: Global Look Press/Kyle Mazza
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Экс-президент США и кандидат на грядущих выборах от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что дважды успешно прошел тест на уровень интеллекта и готов пройти его в третий раз в ответ на критику со стороны другого кандидата в президенты США Никки Хейли. Об этом сообщило издание The Hill в понедельник, 22 января.

«Я добился успеха дважды. Я справился с этим. Но я бы сказал, что, знаете, я на самом деле призвал провести когнитивный тест для всех, кто баллотируется на пост президента, потому что я действительно думаю, что это хорошая идея. Было бы здорово, чтобы президентом стал умный человек», — заявил Трамп.

По его словам, для него не составит труда набрать в когнитивном тесте более высокие баллы, нежели Никки Хейли, несмотря на то, что Трамп на четверть века старше своей соперницы. Незадолго до этого Хейли критиковала 77-летнего экс-президента за его возраст, указав на несколько ошибок, которые он сделал в ходе своих последних выступлений.

«Я думаю, что я намного сообразительнее ее. Я бы сделал так: я бы прямо сейчас сел и прошёл тест на профпригодность, и это был бы мой результат против ее результата, а она не выиграет, даже близко не приблизится к победе», — высказался Трамп.

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Ранее, 21 января, снял свою кандидатуру в президенты и поддержал Трампа его главный конкурент в Республиканской партии Рон Десантис. За последнее время ряд кандидатов в президенты США выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру сняли губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял и Майк Пенс.

При этом кандидат в президенты США от республиканцев Никки Хейли заявила о намерении победить на выборах. По ее словам, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться» и намерены победить.

20 января Трамп раскритиковал Хейли, назвав ее недостаточно жесткой.

Перед этим, 19 января, Хейли объявила, что в случае победы на предстоящих выборах помилует Трампа, если его признают виновным. По ее словам, осуждение Трампа и тюремный срок еще больше разделят страну, а помилование она назвала исцелением государства.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

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