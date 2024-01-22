Политолог объяснил отказ конкурента Трампа участвовать в выборах США

Кандидат в президенты США Рон Десантис, главный конкурент экс-президента США Дональда Трампа в борьбе за право баллотироваться от республиканцев, отказался участвовать в предвыборной гонке из-за низких шансов победить. Такое мнение политолог-американист Малек Дудаков высказал в понедельник, 22 января.

По словам эксперта, решение Десантиса связано с тем, что он очень слабо выступил в Айове, на которую делал ставку, потратил десятки миллионов долларов, занял только второе место, получив только 21%.

«И в других штатах на праймериз у него тоже особых шансов не было — в Нью-Гэмпшире он получил бы 5–7%, в Южной Каролине в районе 10–15%, то есть никакого реального пути к победе у Десантиса не было. Он провел довольно слабую кампанию, идеологически во многом копировал Трампа, но это оказалась проигрышная для него история. Слабо выступал на дебатах и на самом деле никак не проявил себя», — сказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Он отметил, что Десантис шел на эти праймериз в образе Трампа по взглядам, но только помоложе и без скандалов.

«Но избиратели предпочли оригинальную версию Трампа Рону Десантису. Кампания была провальная, шансов на победу не было, реального пути к победе он не видел, так что решил заранее выйти из гонки», — заключил политолог.

Накануне губернатор Флориды республиканец Рон Десантис заявил о прекращении своего участия в президентской гонке. Также он поддержал кандидатуру Дональда Трампа на пост президента, хотя и признал разногласия с ним, передает RT.

До этого, 16 января, бизнесмен Вивек Рамасвами, получив 8% голосов, также сообщил, что снимает свою кандидатуру с выборов, и призвал сторонников поддержать Трампа. За последнее время ряд кандидатов в президенты США от Республиканской партии выбыли из избирательной гонки, что снизило конкуренцию Трампу. Свою кандидатуру сняли губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон, Тим Скотт, а незадолго до него такое же решение принял и Майк Пенс.

При этом кандидат в президенты США от республиканцев Никки Хейли заявила о намерении победить на выборах, передает НСН. По ее словам, 70% американцев не хотят видеть повторения противостояния между Трампом и действующим американским президентом Джо Байденом, поэтому она и ее избирательный штаб продолжат «идти вперед, сражаться» и намерены победить.

Политолог-американист Малек Дудаков в разговоре с «Известиями» 22 января высказал мнение, что у Хейли нет особых шансов на победу в праймериз. Он допустил, что Хейли в ближайшее время может выйти из президентской гонки вслед за республиканцем Роном Десантисом.

10 января агентство Reuters сообщило, что 49% республиканцев планируют проголосовать за Трампа на внутрипартийных праймериз. Опрос проводился с 3 по 9 января, в нем приняло участие более 1,9 тыс. американцев.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.