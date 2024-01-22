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Источник сообщил о прибытии с начала СВО на Украину более 300 наемников из Франции

«РИА Новости»: с начала СВО на Украину прибыли более 300 наемников из Франции
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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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С начала специальной военной операции для участия в боевых действиях на Украину прибыли более 300 французских наемников. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник 22 января.

«С начала СВО для участия в боевых действиях на Украину прибыли свыше 300 наемников из Франции. Часть из них проходила службу во 2-м парашютно-десантном полку Иностранного Легиона 11-й воздушно-десантной бригады сухопутных войск Франции», — сказал собеседник агентства.

В ходе боевых действий «уничтожены около 130 человек, убыли с украинской территории — до 170 человек», отмечает источник.

Как сообщает собеседник агентства, по состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции. Он указал, что иностранные наемники входят в состав «Интернационального легиона обороны Украины».

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Ранее, 19 января в МИД РФ заявили послу Франции Пьеру Леви, прибывшему туда после вызова в связи с уничтожением в Харькове 16 января пункта временной дислокации иностранных наемников, выступавших на стороне Вооруженных сил Украины, что гибель французских наемников лежит на совести официального Парижа. Тогда посол покинул здание, не ответив на вопросы журналистов. В тот же день в МИД Франции, по сообщениям журналистов, заявили об отсутствии наемников на Украине или где-либо еще.

Тогда же председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что депутаты обратятся в Национальное собрание Франции (нижнюю палату французского парламента) в связи с ликвидацией боевиков. Он отметил, что во французском государстве наемничество запрещено законом.

17 января Минобороны РФ сообщило, что российские силы нанесли 16 января высокоточный удар по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники. В результате удара около 60 боевиков были уничтожены, более 20 — ранены.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

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