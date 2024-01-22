ЦИК принял документы на регистрацию Путина кандидатом на выборах президента

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ официально приняла документы для регистрации главы государства, кандидата в президенты Владимира Путина в предстоящих президентских выборах. Об этом стало известно 22 января.

Документы приняли секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина и члены рабочей группы по приему документов для выдвижения и регистрации кандидатов на должность президента.

В Центризбирком были доставлены 95 коробок с 315 тыс. подписей в поддержку Путина. Как сообщил сопредседатель штаба, народный артист РФ Владимир Машков, в поддержку лидера собрано в 10 раз больше подписей, чем необходимо при самовыдвижении по закону. Также в ЦИК напомнили, что кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения, обязан предоставить от 300 тыс. до 315 тыс. подписей.

До этого, 20 января, Машков сообщил, что начиная с 9 января в приемную избирательного штаба поступило более 12 тыс. предложений и пожеланий от граждан. Тогда же Владимир Машков и Марьяна Лысенко провели встречу с гражданами в общественной приемной при штабе.

17 января сообщалось, что сторонники Путина как кандидата на пост президента России собрали уже более 2,5 млн подписей в его поддержку. Ранее, 10 января, в центральный избирательный штаб Путина поступили подписи из всех 89 субъектов РФ.

Избирательный штаб Путина начал работу в Гостином Дворе 21 декабря 2023 года. В нем находятся руководство и волонтеры, работа ведется круглосуточно. Прийти туда можно по будням с 09:00 до 18:00.

18 декабря Путин подал документы в ЦИК для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца. За день до этого в Москве состоялся съезд партии «Единая Россия». Политическая сила единогласно поддержала кандидатуру нынешнего главы государства на президентских выборах. В поддержку самовыдвижения Путина официально зарегистрировались более 700 человек при 500 необходимых.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта. При этом в дистанционном электронном формате оно будет проходить только в тех регионах, где уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах России.