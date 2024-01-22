Выживших при крушении Falcon 10 в Афганистане доставили в Кабул

Четырех членов экипажа, выживших при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане, доставили в Кабул, им оказана первая помощь. Об этом 22 января сообщил представитель талибов (организация Талибан находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В министерстве транспорта Афганистана позже отметили, что самолет вовсе не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине изменил маршрут.

Источник «Известий» сообщил, что одной из причин крушения самолета Falcon 10 могла стать имеющаяся техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

Среди находившихся на борту Falcon 10 были два пилота, два врача, а также заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска, передает источник «Известий». Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию. Накануне, 21 января, в Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили, а судьба двоих уточняется. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот.

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Самолет был произведен в 1978 году французской компанией Dassault Aviation и принадлежит ООО «Атлетик Групп», а также частному лицу. Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Королевства Таиланд в Российскую Федерацию (аэропорт Жуковский) через индийский город Гая, где оно совершило посадку на дозаправку.

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик Групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

Позже в пресс-службе СК РФ заявили, что было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»). Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане.

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