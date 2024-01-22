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Глава СК РФ поручил доложить о ходе расследования авиакатастрофы в Афганистане

Глава СК Бастрыкин ждет доклад о расследовании авиакатастрофы в Афганистане
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Фото: jetphotos.com/Manuel Llama - Benalmadena Spotters
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Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела, возбужденного ранее по факту крушения в Афганистане самолета, на борту которого находились с российские граждане. Об этом в воскресенье, 21 января, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

«Глава СК России поручил руководителю Западного МСУТ Выменцу П.С. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту крушения самолета в Афганистане с российскими гражданами на борту», — говорится в сообщении.

Крушение самолета с россиянами на борту в Афганистане. Главное

Ранее в этот день в Росавиации сообщили, что четыре человека из шести находившихся на борту самолета выжили при его крушении в Афганистане. Самолет нашла местная наземная поисково-спасательная служба. В министерстве транспорта и авиации Афганистана отметили, что среди выживших оказался пилот. Мать медбрата Игоря Сывороткина, который находился в потерпевшем крушение самолете, сообщила, что он выжил, а пассажиры погибли.

Самолет Falcon 10 перестал выходить на связь 20 января. На следующий день стало известно о его крушении в горах афганской провинции Бадахшан. В минтрансе Афганистана позже отметили, что самолет не должен был пролетать над территорией страны, но по неизвестной причине изменил маршрут.

Источник «Известий» сообщил, что причиной крушения могла стать техническая неисправность. Предварительно, в самолете отказали оба двигателя.

В Росавиации заявили, что Falcon 10 зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Он был произведен французской компанией Dassault Aviation в 1978 году и принадлежит ООО «Атлетик-групп», а также частному лицу. Судно выполняло чартерный санитарный рейс и следовало из Таиланда в Россию (аэропорт Жуковский) через Гая (Индия), где оно совершило посадку на дозаправку.

По данным источника «Известий», среди находившихся на борту были два пилота, два врача, заболевшая россиянка и сопровождавший ее супруг Анатолий Е., бизнесмен из Волгодонска. Сын находившейся на борту гражданки РФ рассказал, что экипаж перевозил ее из клиники Таиланда в Россию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более человек»).

Как выяснили «Известия» из реестра на сайте Росавиации, у ООО «Атлетик-групп», по предварительной информации, не было сертификата на выполнение ни коммерческих воздушных авиаперевозок, ни авиационных работ или свидетельства эксплуатанта авиации общего назначения. Летчики со свидетельствами частных пилотов также не могли управлять самолетом, выполняющим коммерческий рейс.

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