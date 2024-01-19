Суд продлил арест экс-главе Ленинского округа Подмосковья

Тверской суд Москвы оставил без изменений меру пресечения бывшему главе Ленинского городского округа Московской области Алексею Спасскому. Об этом 19 января сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 22 марта. Спасскому предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»).

О задержании Спасского стало известно 24 ноября. Днем ранее был задержан бывший заместитель главы Ленинского округа Альберт Гравин. Предварительно, его подозревают во взятке в 10 млн рублей. Источник «Известий» отметил, что Гравин в ходе допроса сдал своего бывшего руководителя.

25 ноября суд арестовал Гравина до 22 января 2024 года. Один из фигурантов данного дела — Алексей Соловьев — отправлен под домашний арест, также до 22 января 2024 года.

Собеседник рассказал, что ранее к Гравину обратился мужчина, который «хотел перевести земли из одной категории в другую». У него попросили за это 60 млн рублей, после чего мужчина обратился к силовикам. Официальных комментариев от Следственного комитета и администрации Ленинского городского округа Подмосковья пока не было.