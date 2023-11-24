Источник сообщил о задержании главы Ленинского городского округа Подмосковья

Глава Ленинского городского округа Московской области Алексей Спасский задержан. Об этом 24 ноября сообщает источник «Известий».

По словам собеседника, в администрации округа проходят обыски.

Ранее Спасский управлял городскими округами Кашира и Красногорск. Ленинский округ он возглавил в 2021 году.

Днем ранее был задержан бывший заместитель главы Ленинского округа Альберт Гравин. По предварительной информации, чиновника подозревают во взятке в 10 млн рублей. Также проводятся следственные действия по месту его постоянного жительства, у близких родственников и на объектах недвижимости, которые принадлежат членам его семьи.