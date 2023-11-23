Источник сообщил о задержании замглавы Ленинского района Подмосковья Гравина

Замглавы Ленинского района Подмосковья Альберт Гравин задержан, сообщил 23 ноября источник «Известий».

Других подробностей не приводится.

Гравин с 2018 года занимал пост первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области.

Ранее, 6 ноября, задержали мэра Катангского района Иркутской области Сергея Чонского в качестве фигуранта по делу о взятках в крупном размере. Следственный комитет России заявил, что в отношении него возбуждено уголовное дело по факту получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 290 УК РФ). Общая сумма взяток, полученная чиновником, составила 4,7 млн рублей, уточнил СК.