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Мэр Катангского района Иркутской области задержан по делу о взятках

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Фото: t.me/sergei_chonskii
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Мэр Катангского района Иркутской области Сергей Чонский задержан в качестве фигуранта по делу о взятках в крупном размере. Об этом 6 ноября сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«По версии следствия, в 2023 году он получал от субъектов предпринимательства взятки за предоставление им преимуществ на аукционах и последующего заключения с данными коммерсантами договоров на поставки дизельного топлива. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — написал Кобзев в своем Telegram-канале.

По словам губернатора региона, главной задачей стала проверка наличия топливных ресурсов на 2023/24 зимний период на севере области. Помимо этого, на особом контроле правительства поставят вопросы формирования бюджета на 2024–2026 годы.

Следственный комитет (СК) России заявил, что в отношении Чонского возбуждено уголовное дело по факту получения взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 6 ст. 290 и ч. 5 ст. 290 УК РФ). Ведомство также сообщило о задержании чиновника.

«Общая сумма взяток, полученная фигурантом, составила 4,7 млн рублей», — сказано в Telegram-канале СК России.

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Ранее, 20 октября, бывшего мэра Тулуна Юрия Кариха заключили под стражу на один месяц 15 суток. Ему предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, он приобрел права на две квартиры стоимостью более 4 млн рублей, предназначенные для переселения граждан из аварийного жилья после паводка в 2019 году.

Обвинение по этой же статье также предъявлено еще пяти фигурантам, в том числе бывшему председателю комитета управления муниципальным имуществом Тулуна. Исполняющим обязанности главы администрации города был назначен заместитель мэра городского округа Андрей Нижегородцев.

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